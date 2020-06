Orban: Nu mai există nicio restricție de internare a pacienților

Internarea pacienților poate fi făcută fără restricții, spitalele fiind obligate să primească bolnavii care au nevoie de tratament sau intervenții în spital, după cum a declarat Ludovic Orban.

"Am avut discuţii nu numai cu domnul ministru al Sănătăţii, ci şi cu conducerea Ministerului Sănătăţii, cu specialişti în domeniu. În momentul de faţă nu mai există nicio restricţie în internarea persoanelor care doresc să se interneze. Spitalele au obligaţia să primească pacienţi care au nevoie de tratament sau de intervenţii în spital", a spus premierul.



Spitalele spitalele de suport Covid-19 au fost selectate astfel încât să nu afecteze unitățile medicale mari.



"În Olt, spitalul nu a fost cel din Slatina, ci a fost spitalul din Caracal, în Teleorman, a fost spitalul din Roşiori, nu spitalul din Alexandria. Au intrat ca spitale Covid - spitale judeţene, cum a fost cazul spitalului de la Suceava, atunci când a existat o răspândire foarte mare a infecţiei. În general, am căutat să păstrăm capacitatea spitalelor de a trata pacienţii şi la ora actuală este o chestiune şi de management al spitalelor. Din 360 şi ceva de spitale, cea mai mare parte a lor nu sunt subordinea Ministerului Sănătăţii, sunt în subordinea autorităţilor locale, iar aici managementul acestor spitale şi autorităţile locale care le au în subordine trebuie să asigure tratarea oricărui pacient care are nevoie de servicii spitaliceşti", a precizat șeful Executivului