Pădurarii de pe Transfăgărășan, atacați de turiștii-protectori ai urșilor

De trei săptămâni au avut nevoie angajații Direcției Silvice Argeș pentru a tranchiliza o familie de urși care ieșea în șoseaua Transfăgărășan și putea ataca oricând. Timpul a fost necesar nu pentru că nu ar fi fost pregătiți, ci din cauza turiștilor care au sărit să apere animalele. Unii s-au rezumat la a face gălăgie, a striga sau fluiera din mașini, în timp ce alții au fost la un pas să îi lovească pe vânători. A fost nevoie ca cei de la Direcția Silvică să fie însoțiți de jandarmi ca să își ducă misiunea la final.

O ursoiacă cu doi pui a devenit vedetă pe Transfăgărășan în perioada verii pentru că tot mai mulți turiști, români sau străini, opreau să o hrănească. Din ce în ce mai curajoși, cred ei, oamenii hrănesc animalele și se filmează ca să le arate apoi prietenilor virtuali ce au făcut. Pentru că mulți au depășit pragul și s-au expus unui pericol foarte mare, autoritățile au decis să mute familia de urși în altă parte unde să nu poată intra în contact cu oamenii. Lucrul acesta nu a fost însă deloc ușor din cauza turiștilor, un lucru la care nu se aștepatau nici vânătorii.

Nici cușcă, nici pușcă

Mai întâi, pădurarii au instalat o cușcă în zona în care erau văzute animalele de cele mai multe ori în speranța că cei trei urși vor intra și relocarea va fi astfel mai ușoară. Cușca a atras furia celor care tranzitau zona, iar cum vorbim despre cea mai spectaculoasă șosea din România, numărul lor nu a fost deloc mic. Timp de o săptămână, angajații Direcției Silvice Argeș au așteptat zadarnic animalele pentru că turiștii făceau gălăgie să le sperie și să le trimită astfel înapoi în pădure pentru a nu fi prinse. Apoi au încercat tranchilizarea, iar asta a fost și mai grav: s-a ajuns în situația ca vânătorii să fie aproape de bătaie pentru că au fost turiști care efectiv au sărit să îi lovească. “Noi nu putem da amenzi sau face ceva din punctual acesta de vedere, dar am avut cu noi o echipă a Jandarmeriei Montane. Efectiv, ei ne-au făcut un culoar ca să ne putem face treaba. Puii au intrat în cușcă, iar ursoaica am tranchilizat-o și așa am reușit să îi mutăm pe toți”, ne-a povestit Dragoș Ionescu, cel mai experimentat angajat al Direcției Silvice în tranchilizarea urșilor.

Au plecat 3, au venit 4

După relocarea familiei, acum în zonă a apărut o altă ursoaică ce duce cu ea trei pui. Așa se face că cei care vor să viziteze Cetatea Poienari o pot face doar însoțiți de jandarmi, iar accesul la Omul de fier, un alt obiectiv turistic din zonă, a fost închis. “Recomandăm persoanelor care tranzitează traseele turistice și întâlnesc animale sălbatice, să nu se apropie de acestea și totodată să nu le ofere hrană. De asemenea, este important ca cei care sunt puși în asemenea situații să nu intre în panică și să apeleze 112 pentru intervenția jandarmilor”, a declarat Delia Dragomirescu, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Argeș.

Oamenii mai aveau puțin să le dea mâncare din mână și nu conștientizau la ce pericol se expun. Animalele s-au obișnuit și ele ca trecătorii să le dea mâncare așa că ies mereu Dragoș Ionescu, Direcția Silvică Argeș

Animalele nu mai sunt hrănite în păduri pentru că nu au mai fost aprobate vânători de urs. Așa ajung în locuri publice. În urmă cu două săptămâni, un urs s-a plimbat prin curtea unui liceu din Câmpulung Muscel.