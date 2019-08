Părinţii cer analize gratuite pentru copiii cu alergii

Numărul copiilor cu alergii este în creștere de la an, la an, însă statul român nu decontează investigaţiile medicale specifice, pe care micuţii trebuie să le facă și de mai multe ori pe an. Aceste analize sunt extrem de scumpe, iar familiile cu un venit mediu nu și le permit, avertizează un grup de părinţi care se confruntă cu această problemă, astfel că mulţi copii rămân nediagnosticaţi. Într-o petiție online, peste 7.000 de părinţi cer decontarea testelor pentru depistarea și evaluarea alergiilor la copii.

Autorii petiției arată că situația în România e dramatică. Numărul micuţilor cu alergii este în creștere, iar Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) „nu decontează analize specifice în acest sens sau doar o parte infimă”, spun iniţiatorii petiţiei online adresată Ministerului Sănătății și intitulată „Vrem analize decontate pentru copiii cu alergii”.

„Majoritatea copiilor dintre semnatari au mai mult de o alergie. Analizele pentru a măsura nivelul alergiilor se repetă frecvent: de două ori pe an sau anual. Pentru 36% dintre respondenți, analizele depășesc 2.500 de lei pe an. Peste 200 dintre respondenți plătesc peste 400 de lei lunar pentru a cumpăra lapte praf special. Pentru semnatarii petiției, costurile alimentelor speciale pentru copiii cu alergii ocupă, în 55% din cazuri, între 25%-50% din bugetul familiei. La 56% dintre respondenți nu li s-a specificat un timpul de vindecare al acestor alergii”, arată ei. Diferite tipuri de polen, acarienii, mucegaiurile și părul de animale se regăsesc printre cei mai frecvent întâlniţi alergeni de tip respirator.

„Vrem decontarea panelurilor, a patch-urilor dar și a prick-urilor. Aceste analize sunt extrem de scumpe, iar o familie cu un venit mediu nu își va putea permite niciodată aceste analize, mai cu seamă că ele trebuie repetate periodic”, subliniază părinţii. Până ieri, peste 7.100 de oameni au semnat această petiţie adresată autorităţilor responsabile.

Un sondaj realizat în perioada februarie-aprilie 2019, de către Asociaţia Română de Educaţie în Alergii, arată că 75% dintre cei peste 600 de copii care au participat la cercetare au alergie la lactate, 40% au alergie la ouă, 38% au alergii respiratorii, 33% au diferite alergii alimentare, iar 22% au alergii la gluten.