Pensionarii solicită ca noua Lege a pensiilor să fie aplicată de la 1 ianuarie 2019

Reprezentanţii pensionarilor, care au participat, miercuri, la o acţiune de protest în faţa Guvernului, solicită ca prevederile noii Legii a pensiilor să fie aplicate încă de la 1 ianuarie 2019, nu din 2021, cum este prevăzut.



"Vrem ca oficialii din Guvern să fie de acord ca această Lege a pensiilor să fie aplicată de la 1 ianuarie 2019, nu din 2021. Nu mai avem timp să aşteptăm, poate mulţi dintre noi nu vor mai fi până atunci. Sunt nişte puncte în această lege, iar unul dintre ele ar fi cel care se referă la prevederea ca 25% din pensia celui decedat să i se dea celui care trăieşte. Dacă e vorba despre o binefacere pentru noi, aceşti 25%, de ce să îi primim în 2022? Cei care mor până atunci sunt lipsiţi de aceste drepturi?", au afirmat reprezentanţii pensionarilor la protestul din Piaţa Victoriei.



Conform acestora, trebuie clarificată şi problema aducerii de adeverinţe de la fostul locul de muncă după salariile brute. Astfel, pensionarii solicită ca prevederea prin care este acordat un procent de 10% la pensie celor care nu mai pot aduce adeverinţe de muncă, să fie aplicată de la 1 ianuarie 2019.



De asemenea, pensionarii vor ca procentul de 45% al valorii punctului de pensie din salariul mediu brut pe economie să fie inclus în noua Lege a pensiilor.



Totodată, protestatarii solicită ca majorarea valorii punctului de pensie să se facă la începutul fiecărui an, de la 1 ianuarie 2019, şi nu în septembrie cum se doreşte la momentul actual.



În context, ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a explicat miercuri, la Digi24, că noua lege nu ar fi putut fi aplicată din 2019 din cauza volumului mare de muncă în condiţiile în care, una dintre prevederile proiectului menţionează că acordul global va fi luat în considerare la calculul pensiilor, la fel ca şi al 13-lea salariu.



"Un specialist de la Casa de Pensii poate calcula în medie 8 dosare pe zi. Vorbim de 5 milioane de pensionari. Este imposibil ca legea să fie aplicată din 1 ianuarie 2019, în condiţiile în care legea abia astăzi (miercuri, n.r.) va pleca spre Parlamentul României. Indiferent de softul pe care îl vom avea. Foarte multe dosare vor trebui luate la mână pentru că în lege apare acordul global care se ia în calcul. Până acum, pentru toate drepturile de natură salarială, precum acordul global, al 13-lea salariu, primele de Paşte şi de Crăciun, nu se punea vreodată problema să fie calculate la pensie deşi oamenii plătiseră contribuţii pentru toate aceste drepturi salariale. De acum se vor lua în calcul. Am trecut un procent de 10% care se ia în calcul pentru absolut toată lumea care a lucrat înainte de 2011 şi după 1975 când a apărut prima lege a salarizării şi aceste drepturi. Este foarte posibil ca pensionarii să poată justifica o sumă mai mare de bani, respectiv un procent de 30% în loc de 10% şi să vină cu adeverinţe", a explicat ministrul de resort.



Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul Legii pensiilor în luna august a acestui an. Potrivit instituţiei, documentul urmăreşte eliminarea inechităţilor dintre cei care au cotizat egal şi primesc pensii diferite, dar şi dintre bărbaţi şi femei, aşa cum se întâmplă în prezent.



"Proiectul de lege urmăreşte eliminarea inechităţilor din sistemul public de pensii, care au făcut ca persoane care au lucrat acelaşi număr de ani, în aceeaşi profesie şi au cotizat egal, să aibă pensii diferite. De asemenea, se elimină inechităţile din sistem dintre femei şi bărbaţi care au lucrat acelaşi număr de ani, în aceleaşi condiţii şi care au contribuit egal, dar care aveau pensii diferite. Prin actul normativ, pensiile în discuţie se egalizează", argumentau, în august, oficialii ministerului.



Potrivit acestora, proiectul de act normativ se bazează pe mai multe principii fundamentale: contributivitate, adică plată în funcţie de contribuţie; egalitate, adică pensionari care au aceeaşi vechime, dar care au ieşit la pensie în momente diferite, primesc aceeaşi sumă de bani; solidaritate socială, adică generaţiile în activitate susţin, prin plata contribuţiilor lor, generaţiile de pensionari şi, în viitor, vor fi susţinute la rândul lor; imprescriptibilitate, adică dreptul la pensie nu se poate prescrie.



În proiectul de lege se precizează că nicio pensie în plată nu va scădea. În cazul în care, în urma recalculării, va rezulta o sumă mai mică decât cea aflată deja în plată, atunci se va menţine suma în plată. Nu se modifică vârsta standard de pensionare, nici stagiul minim şi nici cel complet.



Câteva sute de pensionari au participat, miercuri, la un miting organizat de Federaţia "Unirea" în faţa Guvernului, principala revendicare fiind creşterea punctului de pensie la 45% din salariul mediu brut, din 2021.



Preşedintele organizaţiei, Dumitru Cojanu, a declarat, pentru AGERPRES, că Programul de guvernare al PSD a fost votat de către pensionari în 2016, pentru că includea creşterea punctului de pensie la 45% din salariul mediu brut, însă acum guvernanţii s-au răzgândit. AGERPRES