Petiţie pentru includerea porţiunii retrocedate din Parcul IOR în Registrul Spaţiilor Verzi

Grupul civic "Prietenii Parcului IOR" anunţă organizarea unui protest paşnic sâmbătă şi strângerea de semnături pentru un memorandum care să vizeze includerea porţiunii retrocedate din acest parc în Registrul Spaţiilor Verzi.



"Vă invităm la un protest paşnic sâmbătă, 17.11.2018, ora 14,00, la intrarea în Parcul IOR de la staţia de metrou Titan, pe toţi cei interesaţi de salvarea parcului nostru. Vom semna un memoriu pentru includerea acestui teren la nivelul capitalei în Registrul Spaţiilor Verzi, acesta fiind amenajat ca parc încă din vremea regimului comunist, din anul 1967. De asemenea, având în vedere că suntem deficitari la nivel de capitală la capitolul spaţii verzi faţă de standardul european, păstrarea destinaţiei zonei IOR - metrou Titan ca spaţiu verde este o cauză de utilitate publică şi cerem demararea urgent a procedurii de expropriere", se arată într-o postare pe pagina de facebook a grupului civic.



Potrivit sursei citate, o altă petiţie, semnată de mii de cetăţeni, care cerea în mod expres reintegrarea în Parcul IOR a celor 12 hectare, a rămas fără răspuns.



"12 hectare de teren din Parcul IOR - zona metrou Titan au fost retrocedate suspect în 2005, parcela reprezentând aproximativ 1/5 din Parcul IOR, 1/3 dacă nu luăm în calcul lacul. În urmă cu cinci ani o petiţie cu mii de semnături ale cetăţenilor din Sectorul 3 cerea în mod expres reintegrarea în Parcul IOR a celor 12 hectare. Timp de patru ani nu s-a făcut nimic! Mai mult, primăria a închis intrarea dinspre staţia de metrou Titan cu gard sudat şi se continuă lucrările de delimitare, facilitând practic scoaterea acesteia din circuitul funcţional al parcului. Noi, care ne-am plimbat copiii pe aleile de aici, acum nu mai putem intra! Practic se repetă scenariul bazei sportive Spartac", se explică în postare.



Pe 1 octombrie, în cadrul dezbaterii publice pe tema Planului Urbanistic Zonal Sector 3, mai multe zeci de bucureşteni au solicitat menţinerea ca spaţiu verde a celor 12 hectare retrocedate din Parcul IOR.



Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a precizat că suprafaţa respectivă, deşi face parte dintr-un parc, nu figurează în planurile de urbanism ca zonă verde, ci are încadrarea CB (zone situate în afara perimetrului central care grupează funcţiuni complexe de importanţă supramunicipală şi municipală). El a adăugat că, în cazul în care încadrarea terenului va fi schimbată în noul PUZ, există riscul ca proprietarii să dea primăria în judecată.



"Am analizat această variantă de a aduce cele 12 hectare retrocedate în 2005 de către primarul general Adriean Videanu - pentru care noi suntem în proces, proces în care Primăria Sector 3 a atacat titlul de proprietate şi punerea în posesie - am avut această iniţiativă şi am vorbit cu cei de la Universitatea de Urbanism, pentru că am vrut să îl trecem în V (spaţiu verde - n.r.). El astăzi nu este în V, ci în CB, adică cea mai înaltă zonă de urbanitate, fără limită de înălţime. Noi am intenţionat să îl ducem în V1, numai că riscăm proces în instanţă pe tema asta, atâta vreme cât este teren privat acela. Credeţi-mă că mi-au făcut procese mie personal ăştia care gestionează averea doamnei Cocoru, pentru că le-am făcut procese în instanţă pe proprietăţile dânşilor şi - vezi Doamne! - ei n-au putut să construiască şi să dezvolte business-uri pe terenurile dânşilor", a declarat primarul.



Deputatul independent Nicuşor Dan a atras atenţia asupra faptului că OUG 195/2005 privind protecţia mediului protejează spaţiile verzi existente de fapt, nu doar pe cele înscrise ca atare în reglementările de urbanism.



"Acolo este un spaţiu verde existent de fapt, care provine dintr-un fost parc. Nimeni nu vă poate învinovăţi dacă consemnaţi această situaţie de fapt în PUZ Sector 3. Şi dacă vă atacă cineva în instanţă, să vă apere Salvaţi Bucureştiul, pentru că am mai câştigat speţe de genul acesta", a spus el.



Simona Aldea, directorul executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Bucureşti, a confirmat faptul că, potrivit OUG 195/2005, cele 12 hectare din Parcul IOR sunt spaţiu verde amenajat şi nu se poate construi acolo.



"Este un teren privat. Eu nu spuneam să fie trecut în V (spaţiu verde - n.r). Trebuie doar, aşa cum este - ca să nu rişte niciun proces - să rămână CB. Doar în certificatele de urbanism, dacă va dori cineva să construiască acolo, este suficient să se specifice că e spaţiu verde amenajat şi atunci nu se poate da nici acord de mediu, nici autorizaţia de construire", a precizat ea. AGERPRES