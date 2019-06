Plantele care te revitalizează

Atunci când nu îţi prieşte cafeaua sau nu îşi mai face efectul, natura te poate ajuta să îţi recapeţi vitalitatea de care ai atât de multă nevoie. Există plante care au o acţiune tonică asupra organismului şi îmbunătăţesc performanţele mentale, dar nu conţin cofeină.

Menta, consumată sub formă de infuzie sau pulbere are efecte miraculoase, mai ales la nivel mental, şi ajută la combaterea şi tratarea asteniei de primăvară şi suprasolicitare.

Totodată, cătina are o acţiune energizantă, înlătură starea de oboseală fizică şi psihică şi îmbunătăţeşte capacităţile cognitive. Şi extractul de lemn dulce are efecte benefice, tonice şi stimulatoare, în special în cazul persoanelor stresate, suprasolicitate, care prezintă sindromul oboselii cronice. Se poate administra sub formă de pulbere (jumătate de linguriţă de trei ori pe zi), infuzie combinată (două căni pe zi), tinctură (o linguriţă de trei ori pe zi, diluată în apă) sau capsule.

Alte plante miraculoase

Şi extractul de orz verde poate face minuni. Acersta dă organismului vigoare, energie şi, în acelaşi timp, o cantitate mare de antioxidanţi. Se consumă sub formă de tinctură, pulbere, fiole. Ceaiul de rozmarin sau tinctura are efecte tonice şi stimulatoare, în special asupra sistemului nervos. Sucurile naturale din fructe de pădure (coacăz-negru, măceşe, cătină), de rodie, limonadă cu ghimbir ras sunt vitaminizante şi mineralizante, tonice şi energizante.

Aloe vera şi sucuri verzi

Aloe vera are efecte detoxifiante şi depurative deosebit de utile în cazul stării de oboseală şi epuizare, ce apare pe fondul unei supraîncărcări a organismului cu toxine. Cel mai eficient este gelul pur de aloe vera, în cure de 20-30 de zile. În acelaşi timp, sucurile verzi (spanac, varză, pătrunjel, ţelină), cele de sfeclă, morcov, sucul de struguri negri şi de roşii, proaspăt preparate, detoxifică şi tonifică.

Ca orice alt fruct, kaki reface depozitele de energie ale organismului datorită conţinutului bogat de nutrienţi. Pentru că stimulează activitatea creierului, este recomandat în perioadele de suprasolicitare intelectuală şi de covalescenţă, deoarece alungă oboseala şi revigorează întreg organismul.