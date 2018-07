Cum se obtin tarife preferenţiale în parcajele publice cu plată

Cererile persoanelor fizice privind tarifele preferenţiale (abonamente) pentru riverani aplicabile în parcajele publice cu plată se depun la sediul Administraţiei Străzilor Bucureşti - Direcţia Parcaje, de luni până vineri, între orele 9,00 - 15,00, informează PMB.

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a adoptat, pe 14 iunie, un proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparţinând domeniului public şi/ sau privat al Municipiului Bucureşti, care instituie trei zone de taxare la nivelul Capitalei şi prevede tarife majorate în centrul Bucureştiului pentru parcarea stradală, în zonele deservite de parcaje subterane sau supraterane, precum şi abonamente cu tarif preferenţial pentru riverani în parcajele publice cu plată. Prevederile au intrat în vigoare duminică, 1 iulie.

"Având în vedere faptul că, începând cu data de 1 iulie, au intrat în vigoare noile tarife privind utilizarea locurilor de parcare din Capitală, în funcţie de zona de parcare, Primăria Municipiului Bucureşti, prin Administraţia Străzilor Bucureşti, va centraliza solicitările bucureştenilor privind tarifele preferenţiale (abonamente) pentru riverani aplicabile în parcajele publice cu plată. (...) Astfel, persoanele fizice care solicită eliberarea unui abonament cu tarif preferenţial pentru riverani, conform HCGMB 322/ 14.06.2018, pot depune cererile la sediul Administraţiei Străzilor Bucureşti, din strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Direcţia Parcaje, de luni până vineri, în intervalul orar 9,00 - 15,00", precizează Primăria Municipiului Bucureşti, într-un comunicat.

Conform sursei citate, dosarul solicitanţilor trebuie să conţină următoarele acte: cererea tip completată, care se găseşte pe site-ul Administraţiei Străzilor Bucureşti, www.aspmb.ro, secţiunea Administrare Parcări; cartea de identitate în original şi copie xerox (buletin sau paşaport), care să ateste domiciliul stabil al solicitantului; certificatul de înmatriculare al autoturismului, care să ateste înscrierea domiciliului stabil.

PMB reaminteşte că proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparţinând domeniului public şi/ sau privat al municipiului Bucureşti, adoptat de CGMB, stipulează trei zone de taxare la nivelul Capitalei, cu următoarele tarife pentru riverani:

* 120 lei/lună în Zona 0, compusă din patru sub-zone: zona parcajului subteran Intercontinetal, străzile N. Bălcescu - C.A. Rosetti - D. Gerota - J. L. Calderon - T. Arghezi - Carol I; zona parcajului subteran din Piaţa Universităţii, străzile N. Bălcescu - I. Câmpineanu - Calea Victoriei - Splaiul Independenţei - Halelor - I. C. Brătianu; zona parcajului suprateran Cocor, străzile I. C. Brătianu - Sf. Vineri - Calea Moşilor - H. Botev - C. Coposu; zona parcajului suprateran Unirea, cu străzile C. Coposu - M. Basarab - Mircea Vodă - Unirii - Brătianu;

* 100 lei/ lună în Zona 1, ce cuprinde locurile de parcare special amenajate între zona zero şi perimetrul stabilit prin acordul Planului Integrat de Calitate a Aerului, delimitat de străzile: Piaţa Victoriei - bd. Iancu de Hunedoara - str. Polonă - str. Mihai Eminescu - str. Traian - str. Nerva Traian - bd. Gh. Şincai - str. Lânăriei - Calea Şerban Vodă - bd. Mărăşeşti - str. Mitropolit Nifon - bd. Libertăţii - Calea 13 Septembrie - str. Izvor - str. B. P. Haşdeu - str. Vasile Pârvan - str. Berzei - str. Buzeşti - Piaţa Victoriei;

* 80 lei/ lună în Zona 2, ce cuprinde locurile de parcare special amenajate între zona 1 şi limita administrativă a oraşului.

PMB subliniază că tarifele preferenţiale pentru riverani sunt aplicabile numai în parcajele publice cu plată şi permit utilizarea unui loc de parcare fără rezervarea sau nominalizarea locului de parcare. AGERPRES