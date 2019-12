Poliția de Frontieră anunță măsuri speciale de supraveghere și control a traficului în perioada sărbătorilor de iarnă

În perioada sărbătorilor de iarnă, Poliția de Frontieră a luat mai multe măsuri de supraveghere și control întrucât traficul va crește considerabil. Pentru evitarea aglomerărilor, au fost dispuse măsuri de suplimentare a personalului poliţiei de frontieră până la capacitatea maximă permisă de infrastructura fiecărui punct de trecere.

Zilnic peste 4.200 poliţişti de frontieră desfăşoară, în această perioadă, activităţi de supraveghere şi control la frontiera de stat.

În plus de folosirea la maxim a infrastructurii punctelor de trecere a frontierei, în limita configuraţiei acestora, se vor crea fluxuri suplimentare de control, în funcţie de valorile de trafic.

Au fost contactate autorităţile statelor vecine, în vederea stabilirii unor măsuri comune, în baza protocoalelor bilaterale, astfel încât controlul de frontieră să se desfăşoare cu operativitate.



În acest an, pentru o cât mai bună informare a participanţilor la trafic, Ministerul Afacerilor Interne a distribuit în punctele de trecere a frontierei, prin intermediul personalului Poliţiei de Frontieră Române, aproximativ 500.000 de flyere cu informaţii utile privind programul de lucru şi modalitatea de accesare a unor servicii publice.



Recomandări



În fiecare an, se estimează că cele mai tranzitate puncte de trecere vor fi cele de la frontiera cu Ungaria şi Bulgaria, sens în care recomandăm tranzitarea tuturor punctelor de frontieră existente la graniţă, astfel încât să se evite apariţia aglomerărilor.

La frontiera româno-ungară sunt 11 puncte de trecere cu specific rutier şi, în total, sunt disponibile, atât pe sensul de intrare în ţară, cât şi pe sensul de ieşire, câte 58/53 de benzi de control pe sens.



pe raza jud. Timiş:



P.T.F. Cenad - Kiszombor



pe raza jud. Arad:



P.T.F. Nădlac - Nagylak



P.T.F. Nădlac II - Csanadpalota



P.T.F. Turnu - Batonnya



P.T.F. Vărşand - Gyula



pe raza jud. Bihor:



P.T.F. Salonta - Mehkerek



P.T.F. Borş - Artand



P.T.F. Valea lui Mihai - Nyirabrany



P.T.F. Săcuieni - Letavertes



pe raza jud. Satu Mare:



P.T.F. Urziceni - Vallaj



P.T.F. Petea - Csengersima



La graniţa cu Ungaria, în zilele de sâmbătă şi duminică, între 10.00-18.00, ora României, sunt deschise 10 puncte de trecere a frontierei ocazionale, menite sa faciliteze traficul persoanelor care domiciliază în localităţile de frontieră.



La frontiera româno-bulgară sunt 10 puncte de trecere cu specific rutier şi, în total, sunt disponibile, atât pe sensul de intrare în ţară, cât şi pe sensul de ieşire, câte 23/20 de benzi de control pe sens.



pe raza jud. Giurgiu:



P.T.F. Giurgiu - Ruse



pe raza jud. Teleorman:



P.T.F. Zimnicea - Svistov (Bac)



P.T.F. Turnu Măgurele - Nicopole (Bac)



pe raza jud. Constanţa:



P.T.F. Vama Veche - Durankulak



P.T.F. Ostrov - Silistra



P.T.F. Negru Vodă - Kardam



P.T.F. Lipniţa - Kainardja şi P.T.F. Dobromir - Krushar pentru autoturisme cu greutate totală maxim admisă de 3,5 tone, iar programul de funcţionare este de la ora 08:00 la ora 20:00



pe raza judeţul Dolj:



P.T.F. Bechet - Orjahovo (Bac)



P.T.F. Calafat - Vidin



Poliția de Frontieră recomandă participanţilor la traficul transfrontalier consultarea aplicaţiei Trafic On-line, care poate fi accesată pe pagina de internet www.politiadefrontiera.ro. Această aplicaţie on-line prezintă o medie a timpului de aşteptare în punctele rutiere de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp.



Situaţia traficului autovehiculelor de mare tonaj



O situaţie aparte se înregistrează în ceea ce priveşte traficul de mărfuri deoarece, în preajma sărbătorilor, numărul mijloacelor de transport marfă creşte ca urmare a intensificării comerţului din această perioadă.



Precizam că, şi pentru această categorie de mijloace de transport, este folosită la maxim capacitatea punctelor de trecere ale frontierei, în limita configuraţiei acestora, iar în funcţie de trafic, sunt suplimentate arterele de control şi echipamentele folosite pentru verificarea documentelor, astfel încât formalităţile de frontieră să se efectueze cu operativitate.



De asemenea, reamintim faptul că, la graniţa cu Ungaria, începând cu 1 noiembrie a.c., autorităţile de frontieră maghiare verifică achitarea amenzilor pentru sancţiunile contravenţionale aplicate pe teritoriul Ungariei (exemplu: neplata taxelor de drum), de către conducătorii mijloacelor de transport marfă, aspect ce a determinat efectuarea unor verificări suplimentare care au generat, în anumite momente, o creştere a timpilor de aşteptare.



Menţionăm că, în proximitatea punctelor de trecere, politiştii de frontieră împreună cu reprezentanţii poliţiei rutiere informează conducătorii auto despre posibilităţile de utilizare a tuturor punctelor alternative de trecere a frontierei.



Date statistice din anul 2018



În luna decembrie 2018, frontiera română a fost tranzitată de aproximativ 4,6 milioane de persoane, precum şi de 1,2 milioane de mijloace de transport. Dintre acestea, aproximativ 2,5 milioane de treceri au fost pe sensul de intrare în ţară (2,1 milioane cetăţeni U.E. şi 400.000 cetăţeni non-U.E.).



Ca de obicei, cele mai tranzitate au fost punctele de trecere din vestul ţării şi cele aeroportuare. Astfel, prin punctele de trecere de la frontiera comună româno-ungară au trecut graniţa, în luna decembrie a anului trecut, peste 1,6 milioane persoane, iar prin cele aeroportuare aproximativ 1,37 milioane persoane.



Din experienţa anilor trecuţi, s-a stabilit că, în anumite puncte de trecere ale frontierei, în această perioadă se înregistrează valori de trafic foarte crescute, aproape duble faţă de o perioadă normală. Cel mai tranzitat punct de trecere a fost P.T.F. Aeroport Henri Coandă, unde s-au prezentat peste 900.000 persoane la controlul de frontiera, atât la intrare, cat şi la ieşirea din ţară.



La frontiera cu Ungaria, cel mai tranzitat punct de trecere rutier a fost P.T.F. Nădlac II Autostrada, pe unde au trecut aproximativ 600.000 persoane şi 210.000 mijloace de transport.



La P.T.F. Borş, un alt punct de trecere de la graniţa cu Ungaria foarte tranzitat, poliţiştii de frontieră au verificat peste 420.000 persoane şi peste 150.000 mijloace de transport.

