Polul Frigului a fost cucerit în Dacie

„Dragilor!! Am reuşit!”, scria ieri dimineaţă Attila Bertici pe Facebook. „După 11.500 de kilometri am ajuns la Polul Frigului, la Oimiakon, Siberia”. Plecat din ţară pe 12 decembrie, alături de soţia Kinga, în Dacia Duster botezată NEO, sătmăreanul şi-au atins ţelul: acela de a ajunge, pe timp de iarnă, cu o singură maşină, acolo unde se înregistrează cele mai scăzute temperaturi de pe glob.

Călătoria unică a soţilor Bertici nu a fost lipsită nici de emoţii, nici de adrenalină. Şi toate acestea au fost împărtăşite cu cei de acasă, prin vlogurile (jurnalele de călătorie, înregistrate pe cameră video) realizate permanent de cei doi şi urcate pe YouTube.

După ce un prieten din Novosibirsk a adus modificări Daciei, astfel încât combustibilul să poată fi încălzit când afară erau multe grade cu minus, după ce au petrecut un Crăciun cu mâncare tradiţională transilvăneană (pregătită de Kinga Bertici, care e chef), după un Revelion între prieteni, în oraşul rusesc Cita, sătmărenii s-au aventurat pe ultima şi cea mai grea parte a traseului.

În primele zile ale lui ianuarie, Dacia Duster, echipată cu canistre pline de combustibil, a intrat în Siberia sălbatică, pe aşa-numitul Drum al Oaselor. Mai erau 1.000 de kilometri până la punctul terminus, şi avea de străbătut râuri îngheţate, porţiuni neasfaltate, zone fără semnal GSM şi pustietăţi unde orice accident putea fi fatal.

Peripeţii la minus 50

Sătmărenii au ajuns la Oimiakon, Polul Frigului, în dimineaţa zilei de 9 ianuarie. Cu o zi în urmă, Attila Bertici relata că el şi soţia au reuşit să facă popas în localitatea Tomtor, foarte aproape de punctul terminus, doar cu ajutorul lui Dumnezeu. „Am peste 2 milioane de kilometri la volan, dar aceşti ultimi 200 de kilometri au fost cei mai grei din viaţa mea”, scria bărbatul. Asta, pentru că pe o porţiune a drumului s-au înregistrat minus 50°C, iar Dacia a început să se comporte foarte ciudat. „La minus 47, maşina pur şi simplu a vrut să se ridice în aer, ca un elicopter. Numai frrr, drrr, zgomote fâşâitoare, nu am ştiut ce se întâmplă, am prins un deal unde temperatura a fost de minus 40, totul a redevenit normal. După care iar minus 48, şi maşina iar a vrut să se rupă!”. La jumătatea drumului, soţii au trebuit să decidă dacă e cazul să meargă mai departe. Au continuat, şi au ajuns în Tomtor epuizaţi.

Urmare a postării lui Attila, un inginer de-acasă, care cunoaşte foarte bine autoturismul Dacia, i-a dat o serie de sfaturi preţioase, care le vor permite soţilor Bertici să facă drumul înapoi fără să treacă prin aceleaşi spaime...

Un vis din copilărie

În culisele fiecărei aventuri se află o poveste, poate şi mai emoţionantă decât călătoria în sine – asta am aflat urmărind filmările soţilor Bertici. La plecare, când l-am întrebat pe Attila de ce merge în Siberia, mi-a citat vorbele celebrului alpinist George Mallory: „Pentru că există”. Dar în vlogul în care sătmărenii parcurg ultimii 500 de kilometri şi traversează râurile îngheţate Lena şi Aldan, Attila dezvăluie care a fost, de fapt, resortul ascuns al expediţiei sale: un vis din copilărie. Când era mic, l-a auzit pe bunicul său povestind cum a evadat din lagărele sovietice şi a străbătut Siberia timp de doi ani şi jumătate. „Bunicul îmi povestea cât e de frig, şi tot timpul mi-am închipuit Siberia albă”, spune Attila în înregistrarea video. „O formaţie din Ungaria, Omega, are un hit despre râul Lena îngheţat. În copilărie, am visat să trec acest râu şi, după 30 de ani, iată, visul a devenit realitate”. Şi Attila ţine să facă o precizare: „E un lucru foarte bun că am făcut totul cu o Dacie. Prima mea maşină a fost o Dacie 1300, mă bucur că acum traversez Lena în maşina preferată”.

Povestea soţilor Bertici a fost urmărită de români cu sufletul la gură. „Succes! Pe lângă recordul de a fi prima mașina românească în Iacutia, deţineţi și recordul de cea mai încăpătoare mașină din lume... Aveți mii de pasageri pe bancheta din spate”, scrie un fan pe pagina de Facebook a expediţiei.