Premieră mondială: Guvernul vinde droguri online în Canada

17 octombrie 2018 va rămâne în istorie ca ziua în care Canada a legalizat consumul de droguri în scop de relaxare. Este cea mai mare țară din lume care ia o astfel de decizie, după Uruguay, care a spart gheața în 2016. Guvernul lui Justin Trudeau garantează calitatea drogurilor: cine cumpără de pe site-urile guvernamentale are siguranța că va consuma marijuana cu o concentrație mai mică de THC. Reacția traficanților: jointuri la ofertă, 2 la preț de unul, să nu-și piardă clienții.

În prima fază, vânzările sunt asigurate în principal de guvern, online sau în magazine oficiale, dar fiecare provincie canadiană are propria politică. În unele, sunt autorizate și magazinele particulare, în număr limitat pentru început. În Ontario, cea mai cunoscută provincie, vor fi deschise primele magazine particulare abia din aprilie, anul viitor. În British Columbia, consumatorii vor cumpăra în principal de pe site-uril oficiale, pentru că există un singur magazin în toată provincia. În Quebec, s-au deschis 12 dispensare, unde oamenii vor fi consiliați de angajați ai guvernului și cu privire la efectele negative ale consumului. În baruri și restaurante, nu se va vinde marijuana. Pentru început, vor fi permise la vânzare doar semințele, florile uscate, plantele întregi și uleiul, urmând ca bomboanele, prăjiturile, sosurile sau băuturile cu cannabis să fie legalizate abia de anul viitor. Un gram de cannabis legal va costa între 8 şi 16 dolari. Traficanții de droguri au redus deja prețurile, în fața concurenței guvernamentale: de câteva săptămâni, se vând jointuri la ofertă - 2 la preț de unul, pentru că nimeni nu vrea să-și piardă clienții. Spre deosebire de marfa vândută pe piața neagră, marijuana vândută legal va avea o concentrație mai mică de THC (compusul chimic care provoacă euforie). Diferă și vârsta de la care este permis consumul. În cele mai multe provincii, vârsta legală este 19 ani, în Quebec, însă, consumul este permis de la 18 ani, dar guvernul local proaspăt instalat ia în calcul să majoreze la 21 de ani vârsta minimă. În toată Canada, rămâne interzis consumul în trafic și în preajma copiilor, iar cei care furnizează droguri minorilor comit o infracțiune federală şi riscă o pedeapsă de 14 ani de închisoare. Conform noilor reglementări, canadienii au voie să dețină acasă câtă marijuana vor, dar în public, nu mai mult de 30 de grame, cantitate suficientă pentru a-și prepara 60 de țigări. Oamenii au voie să aibă asupra lor pe stradă jointuri și să le împartă cu alți adulți, dar nu au voie să fumeze unde au chef. În Quebec și Manitoba, consumul este în continuare ilegal în spații publice. Autoritățile din Ontario sunt cele mai permisive și au dat liber la consum inclusiv pe stradă și în parcuri. Sunt reglementări separate de la provincie la provincie, iar cei care călătoresc vor fi nevoiți să studieze cu mare atenție regulile locului, pentru că altfel riscă amenzi foarte mari.

Consumul în scop terapeutic era pemis în Canada încă din 2001. Sunt 330.000 de pacienți înregistrați care primesc cannabis. Aceștia au voie să aibă asupra lor 150 de grame, de 5 ori mai mult decât cei care utilizează drogul în scop recreativ.

O româncă, față cu noua politică a premierului Trudeau

“Îmi va fi frică să merg pe stradă, și ca șofer, și ca pieton. Cel puțin în primele zile”, mărturisește Ruxandra Drăgan. Are 43 de ani şi este mamă a doi copii.

“La 10 ani după ce m-am mutat din România, am ajuns să văd și anunțuri de angajare ca vânzător de droguri la târgurile de joburi. Incredibil, ce vremuri am ajuns să trăim. La radio, suntem avertizați să o luăm încet dacă suntem începători, iar la televizor se difuzează reportaje în care ni se spune ce tipuri de pipe și ce substanțe să cumpărăm. Până acum, companiile făceau teste pentru a scăpa de angajații consumatori de droguri. Se făceau teste și la angajare, și intempestiv, aleatoriu. Dar oricum angajații care chiar consumau droguri găsiseră metode să păcălească și aceste teste neanunțate. Atmosfera generală e de bucurie în Canada privind legalizarea drogurilor, mulți văd în asta oportunități de afaceri și de creștere economică, mai multe joburi, creșterea acțiunilor canadiene la burse, bani la buget. Premierul Trudeau e foarte încântat de noua lui politică… Unii spun că astfel se elimină traficul ilegal și piața neagră, iar bugetul de stat va câștiga acum, dacă totul e la liber. Alţii zic că, și dacă era ilegal, tot consumau, că asta nu le schimbă comportamentul. Până și veterinarii au fost nevoiți să-i avertizeze pe canadienii cu animale de companie să aibă grijă cât fumează, căci câinii și pisicile lor nu tolerează prea bine fumul de marijuana. Chiar și în condițiile conumului interzis, aveau câte un caz pe săptămâna cel puțin de animale de companie intoxicate cu drogurile stăpânilor. La toate concertele la care am fost în sală sau în aer liber, se simțea puternic mirosul de marijuana, un miros greu, ușor de recunoscut. Îmi va fi teamă să merg pe stradă, cel puțin în primele zile după legalizare. Șoferii care conduc după ce au fumat marijuana sunt o problemă reală aici. Cu atât mai mult cu cât poliția încă nu e pregătită pentru ceea ce va urma. Studiile recente au arătat că un șofer care a fumat marijuana este periculos până la cinci ore după momentul consumului. În plus, polițiștii nu sunt pregătiți cu aparate care să detecteze cannabisul, aparatele pe care le au acum în dotare sunt eficiente la temperaturi de la 4 la 40 de grade Celsius, ori în Canada sunt deja temperaturi cu mult sub 0 grade”, spune doamna Drăgan.

“Mulți speră la îmbogățire rapidă”

“Americanii se văd nevoiți să ia și ei măsuri, pregătesc noi tehnici de securitate pentru verificarea canadienilor la granițe, vor fi mult mai atenți acum și cu cetățenii canadieni care intră pe teritoriul Statelor Unite. Au început campanii de educare în școli, copiii sunt învățați că trebuie să fie atenți, consumul de marijuana, deși legalizat, poate fi la fel de periculos cum e excesul de tutun sau alcool. Universitățile au amenajat deja spații speciale pentru consumatori, dar sunt în continuare multe aspecte neclare, e multă confuzie, mulți canadieni sunt speriați de ceea ce va urma, chiar dacă unii se bucură că acum se pot droga în voie. Statisticile arată că oricum 16% din populație consumă marijuana. Sunt cluburi, baruri ilegale care funcționează bine mersi de ani de zile. Mulți speră la îmbogățire rapidă, de aceea au investit masiv în terenuri agricole pentru plantații, alții își deschid firme de procesare, alții sunt intermediari de uleiuri și ustensile de preparat țigări. În British Columbia, unde clima e blândă, sunt foarte mulți crescători, multe orășele de hippy trăiesc deja din agricultura de marijuana. Premierul Trudeau speră să aducă mulți bani la buget, taxa federală e de 1 dolar/gram. Mai ales de când a lăsat petrolul de izbeliște, iar țara e în criză. Dolarul este de 4 ani tot jos“, povestește românca stabilită de 10 ani în Canada

“Îmi va fi teamă să merg pe stradă, și ca șofer, și ca pieton. Cel puțin în primele zile. Incredibil, ce vremuri am ajuns să trăim. La radio, suntem avertizați să o luăm încet dacă suntem începători, iar la televizor se difuzează reportaje în care ni se spune ce tipuri de pipe și ce substanțe să cumpărăm”

Ruxandra Drăgan, româncă din Canada

Cine vrea să cultive acasă marijuana are voie să cultive doar patru plante, dar să nu le expună la vedere, în fereastră sau aproape de stradă, pentru că amenda este foarte mare: 5.000 de dolari. În continuare, marijuana la locul de muncă este ilegală și se vor lua măsuri împotriva angajatului prins că se droghează din nevoia de relaxare în timpul programului de lucru.

1.000 de dolari amendă pentru șoferii “fumați”

Autoritățile știu că e destul de dificilă testarea consumatorilor prinși în trafic. Tocmai de aceea, polițiștii sunt antrenați să recunoască aspectul unei personane aflate sub influența stupefiantelor și să preleveze teste de salivă, înainte de testele de sânge. Refuzul testelor de sânge este o infracțiune. Amenda pentru șoferii prinși drogați la volan este de cel puțin 1.000 de dolari, dar se poate ajunge și la închisoare până la 5 ani, în cazul unui accident cu răniți. Dacă au rezultat și decese, pedeapsa poate ajunge până la închisoare pe viață.

Și pentru forțele de ordine au fost gândite reglementări speciale. În timp ce ofițerii Poliției din Calgary nu au voie să consume marijuana nici măcar în timpul liber, Poliția Călare le permite agenților săi să consume, dar numai cu 28 de zile înainte de a intra în tură. Piloții de avioane vor avea și ei reglementări stricte, raportate tot la distanța față de intrarea în tură.