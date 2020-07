Previziuni sumbre: val de insolvențe și de concedieri

Va urma un val de insolvențe și de concedieri în România. Sunt previziunile sumbre ale unui avocat specializat în cauze economice, care spune că efectele pandemiei nu sunt vizibile neapărat pe termen scurt, ci pe termen mediu și lung. Firmele care au fost deja închise întâmpinau probleme de profitabilitate dinainte de criza medicală și, cel mai probabil, nu au putut trece peste starea de urgență. Cele mai dezavantajate domenii sunt, la acest moment, industria și piața auto, care pentru România au fost o gură nesperată de aer, după 2007, mai ales în anumite zone ale țării, precum: Banat, Dolj, Argeș. De asemenea, sunt dezavantajate industria navală, transportul aerian și serviciile aferente transportului aerian, în timp ce, la polul opus, avem băncile și software-ul.





Semnalele de alarmă legate de falimente sunt trase de către avocați și motivul este că multe firme au ieșit din starea de urgență cu datorii, unele din nerespectarea unor contracte, dar și cu estimări de revenire la o situație ca înainte destul de îndepărtate.



Având zeci de angajați în șomaj tehnic și liniile de producție deseori oprite, societățile de subansamble auto se luptă pentru supraviețuire. O soluție, spun unele voci, ar fi ca serviciile externalizate în alte țări să fie aduse înapoi în România, dar specialiștii susțin că este doar o reducere a cheltuielilor pe termen scurt. Industria auto a scăzut cu până la 30%. Transportul aerian - inclusiv companiile aeriene și serviciile aeroportuare - este la fel de afectat după ce, pentru o lungă perioadă, au fost oprite toate aeroporturile din țară, iar acum s-a revenit doar la o parte din zboruri. Multe avioane nu se mai ridică de la sol pentru că nu există rezervări ca ele să plece pline. De la piloți până la angajații aeroporturilor, societăți care se ocupă de mentenanța aeronavelor, furnizori de toate tipurile și chiar și firmele care livrează mâncarea servită în avioane, agenții de turism, toți îngroașă rândurile oamenilor afectați financiar de pandemie.



Ajutorul statului, soluție pe termen scurt



„La prima vedere, pare că România nu are industrie aviatică, mai ales dacă ne gândim la Statele Unite sau la alte state europene. Dar are! Și vorbim despre zeci de mii de angajați, dacă luăm în calcul categoriile enumerate înainte. Și industria navală este la fel de afectată. Construcțiile navale trăiesc din comenzile pe care le aveau deja, dar gândiți-vă că nu vor veni comenzi identice și anul viitor. În perioada stării de urgență toată lumea a așteptat falimente rapide și mulți au răsuflat ușurați că nu s-a întâmplat asta, dar lucrurile se vor vedea după o perioadă mai lungă. Firmele care lucrează cu statul încă sunt avantajate în sensul că au și ele probleme, dar aceleași de dinainte de pandemie, față de cele care se ocupă strict de domeniul privat, chiar dacă fac parte din rețele internaționale. Nu sunt adeptul ajutorului dat de stat, nu cred că asta este soluția, ci o redefinire a producției sau chiar orientarea către alte domenii sau categorii de servicii sau produse”, spune Cătălin Vlad, avocat specializat în drept comercial și achiziții publice.

Firmele vor automatizarea posturilor

Domeniul bancar este unul dintre cele în care încă nu se resimt efectele negative ale pandemiei. La fel de bine le merge programatorilor, celor care se ocupă de software, pentru că multe societăți și-ar dori să automatizeze posturile de lucru la care este posibil acest lucru. Dacă unii afaceriști se gândesc să renunțe la lucrul cu omul, alții le cer angajaților să lucreze în continuare de acasă, fără a neglija scăderea costurilor și alte utilități. Economisesc, astfel, banii de chirii pentru spații și pot să se gândească să realoce acești bani pe viitor în alte domenii. „Firmele de consultanță au ajuns să lucreze mai mult de acasă și am impresia ca așa vor rămâne”, a mai spus specialistul.



„Cererea de automatizare este mare, pentru că mașinile, evident, nu se îmbolnăvesc. Nu vom ajunge prea curând să facem livrările cu dronele și nici să avem toate automobilele cu pilot automat în România, dar nici nu suntem departe”

Cătălin Vlad, avocat



În perioada stării de urgență au fost întrerupte procedurile de insolvență. Specialiștii spun că este naiv să așteptăm falimente rapide.