Problema vestelor antiglonț românești. Te scapă de pușcă, dar îți rup oasele

Rănit în Afganistan în 2008, Ionuț Butoi este militarul în scaun cu rotile alături de care stau oficialitățile la ceremoniile de plecare sau de repatriere a Batalionului 30 Vânători de Munte Dragoslavele. Paralizat după un bombardament al talibanilor, Butoi spune că Armata Română ar trebui să schimbe vestele antiglonț. Prea grele, ele îi apără de gloanțe, dar le rup oasele atunci când se prăbușesc la pământ. El le-a sugerat oficialilor să ia veste precum ale Armatei Americane, dar specialiștii i-au spus că acelea nu sunt sigure împotriva oricărui tip de armă.

Au trecut 10 ani de când Ionuț Butoi s-a întors acasă din misiune, dar schimbat radical. În scaun cu rotile, fără posibilitatea de a-și mai folosi corpul de la mijloc în jos, militarul a fost nevoit să ia viața de la capăt. L-am întâlnit la întoarcerea în țară a Batalionului 30 Vânători de Munte Dragoslavele, stând lângă oficialități. I-am spus zâmbind că indiferent cine a fost ministru, el era în același loc și ne-a răspuns cu un zâmbet larg: „Păi, parcă aș fi maimuța. Nu știți că toată lumea se duce unde e maimuța la poze?”. Apoi și-a început povestea despre cum viața l-a trimis pe un drum neașteptat. A scăpat viu din bombardament, dar s-a trezit pe un pat de spital și medicii l-au anunțat că are coloană ruptă. I-o zdrobise vesta antiglonț atunci când a fost aruncat.

Se ruga la Dumnezeu să aibă un loc de muncă

“Primul lucru la care m-am gândit când am aflat că nu mai pot merge a fost să am un loc de muncă. Am stat atunci să mă gândesc ce voi face eu să pot să îmi ajut familia. Mi-a fost teamă, pentru că știam că armata nu mai are nevoie de un om în scaun cu rotile și nu te mai angajează nimeni. Mi s-a spus apoi că pot rămâne și a fost un prim pas. Sunt încadrat la Unitatea de Chimie Câmpulung ca și dactilograf, dar în mare parte a timpului sunt la antrenamente. Sunt trăgător la tir cu arcul, pentru că fac parte din echipa Invictus, din lotul național paralimpic. Dacă aș putea schimba ceva în sistem ar fi vestele de protecție, să fie mai rezistente, dar nu atât de grele și nu atât de groase. În cazul în care au un incident, în momentul în care au căzut, cad pe ele și își rup coloana. Așa am pățit eu. Am văzut la americani altceva, ceva nu atât de gros pentru că grosimea aia dăunează. Le-am spus șefilor din armată și mi s-a spus că e foarte greu pentru că vestele noastre rezistă la toate tipurile de armă. Un coleg care a lucrat la aceste tipuri de veste mi-a spus că nu s-a găsit altă modalitate momentan”, a spus militarul.

Căsnicia lui Ionuț Butoi s-a rupt după accident, iar medicii militari l-au trimis la consiliere psihiologică. “Când mergeam la recuperare, doamna doctor mă trimitea și la psiholog și vă spun sincer că am fost o singură dată. Mi s-a spus că sunt mai solid decât dânșii și că nu avea niciun rost. Am mai mers la psiholoaga unității și mai discutăm, nu facem terapie”, a mai povestit Butoi.

La fiecare eveniment, Ionuț Butoi spune că retrăiește momentele în care a venit acasă și crede că doar Dumnezeu l-a ajutat să poată trece peste traumă. Treptat, a învățat că poate face multe lucruri și le transmite colegilor să nu se gândească înapoi, la greutățile prin care au trecut în bazele militare. În prezent, a câștigat aur și argint cu echipa la Jocurile Invictus la tir cu arcul și s-a recăsătorit.

Prezent la ceremonia de la Câmpulung, Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a spus că toți militarii vor intra într-un proces de recuperare. Totodată, Fifor le-a transmis că sunt cei mai buni ambasadori ai României prin misiunile pe care le duc la final cu succes. Alături de el, și Hans Klemm, ambasadorul Americii în țara noastră a declarat că românii sunt apreciați în bazele militare din Kandahar.