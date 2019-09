Procesele de malpraxis, lungite până moare și doctorul

Părinții care își pierd copiii după o greșeală medicală stau cu anii prin instanțe, ca să își găsească dreptatea. Dosarele de malpraxis sunt, în România, printre cele în care lucrurile se mișcă extrem de greu. De 4 ani a avut nevoie o mamă din Târgu Jiu, ca să arate că s-a greșit. Și asta doar pe latura civilă, pentru că partea penală abia acum începe. Polițistul a declarat cazul ca fiind în cercetare pentru că a vrut să vadă sentința civilă. Avocații spun că țara noastră are nevoie de o schimbare majoră în acest domeniu și că ideal ar fi ca plângerile de malpraxis să fie verificate de polițiști și medici din alte județe decât cele în care se reclamă. Astfel, s-ar putea evita apărarea unor interese locale.

Alina Mogoș este din Târgu Jiu, iar pe 9 septembrie ar fi trebuit să își ducă fetița la școală, la grupa pregătitoare. A dus sarcina până la 39 de săptămâni, iar în ziua în care a avut contracții, a mers la spital. Medicul i-a spus că sunt false, dar a rămas internată, iar după multe ore de travaliu, i s-a făcut o operație de cezariană. Atunci şi-au dat seama că inima fătului nu mai bate. Copilul a murit înainte să se nască, iar explicația medicilor a fost că l-ar fi sugrumat cordonul ombilical, pe care îl avea în jurul gâtului înfăşurat de două ori. Lucru pe care mama nu l-a crezut.

„Simțeam că sunt contracțiile de naștere și cred că medicul le-a confundat cu unele false. O asistentă îmi vorbea urât și îmi spunea că ce am căutat la spital? Eu intram deja în 40 de săptămâni când mi-am pierdut copilul. Apoi, a urmat, în loc de botez, o înmormântare. Cel mai greu moment a fost cel în care am ajuns acasă. Plecasem la spital să nasc și m-am întors fără copil, plângeam, mă uitam în jur, îmi amintesc vecinele care nu știau ce să îmi spună și plângeau și ele. Apoi au urmat ani grei, perioade în care am căzut psihic pentru că mie îmi era dor de copilul meu. Și nu am putut rămâne, din nou, însărcinată, din cauza suferinței. Durerea era și este prea mare. Tragedia unei familii nu se termină atunci când își înmormântează copilul. De fapt, nu există final și nici depășire a momentului, trăim cu asta toată viața. Acum am un copil, dar eu sunt mamă de doi, chiar dacă fizic doar unul este lângă mine”, spune Alina Mogoș.

Victorie în instanță, pe baza analizei INML

Medicul care a asistat sarcina și, ulterior, nașterea unui făt mort a decedat în această vară. Direcția locală de Sănătate Publică (DSP) îl declarase deja nevinovat și spunea că malparaxisul nu există, dar avocații mamei au deschis dosar civil și au cerut expertiză la un for superior, adică la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML). „De 4 ani a fost nevoie să arătăm că avem dreptate. Am contestat decizia DSP și am cerut o altă analiză la INML, de unde verdictul a venit clar: malpraxis. Decizia dată de instanță este definitivă. Acum urmează partea penală. Polițistul ne-a spus că până nu vede sentința civilă nu poate face nimic, așa că dosarul nu a fost trimis în judecată până la un răspuns. Dar pe cine să mai judece? Inculpatul a decedat, dosarul va fi clasat. În ceea ce privește despăgubirile, avem un alt dosar, unul de daună, în care ne-am îndreptat împotriva spitalului și a asiguratorului unde medicul avea polița de malpraxis. Așteptăm termen la Tribunalul București. Am ales să facem trei dosare pentru că experiența ne-a arătat că este o strategie judiciară bună. Dacă îl deschideam pe cel penal, care să le includă și pe celelalte, ne-am fi lovit de reticența organelor de cercetare”, explică avocatul Diana Cotuna.

Avocații cer o schimbare legislativă

Pe lângă reticență, apărătorul Diana Cotuna spune că este vorba și despre influența locală pe care o poate avea un medic. Avocatul știa clar că dacă va contesta în instanță decizia DSP, va avea parte de specialiști din alt județ decât cel în care s-a petrecut fapta. La ora actuală, în România o faptă penală se anchetează de organele de poliție de la locul în care aceasta s-a petrecut, lucru care, cred avocații, ar trebui să se schimbe în cazul unor plângeri de malpraxis.

„Dacă ar exista o schimbare legislativă, nu ar mai fi oameni care pot fi prejudiciați din cauza unor interese locale, iar cazul nostru este o dovadă clară în acest sens. Rezultatul experților din Capitală îl contrazice pe cel local. În dosarul de daună vom câștiga clar, dar este vorba despre ani întregi în care am făcut aceste lucruri”, mai spune Diana Cotuna, avocat.