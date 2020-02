Profitorii de coronavirus şi explicațiile de criză: „Putem mări prețul ori de câte ori dorim”

Isteria generată de amenințarea noului coronavirus îi face pe unii comercianți să lase la o parte orice jenă și să nu mai ascundă că sunt în stare să calce pe cadavre din dorința de a se îmbogăți. După ce măștile chirurgicale au dispărut din farmacii, iar pe internet au ajuns să se vândă și cu 15 lei bucata, deși până acum câteva zile costau sub un leu, și firmele care comercializează dezinfectant s-au gândit să profite de panica ajunsă în România.

Iată ce răspunsuri halucinante a primit o bucureșteancă, după ce a comandat dezinfectant la litru.

„Am fost revoltată. Am comandat inițial două bidoane, apoi am mai comandat și pentru alte familii, m-am gândit să cumpăr și pentru copii, să ducă la școală. Am căutat pe google, pe toate site-urile prețul era 49 RON, la ei am găsit cel mai ieftin. Am comandat şase bucăți și i-am întrebat când livrează comanda, dar mi-au răspuns că s-a anulat comanda. Când i-am întrebat de ce, nu mi-au răspuns. M-am întors pe site și mi-am dat seama de ce nu răspundeau: modificaseră prețul de la 35 RON, la 1.400 RON. Când le-am atras atenția că e o majorare exagerată, au mers și mai departe cu obrăznicia și mi-au scris că pot face și 4.500 RON”, ne-a relatat Gabriela, din București.

„Am avut un șoc, am crezut că nu văd bine. I-am contactat din nou, le-am transmis că nu e în regulă să îmi anuleze comanda. Noul răspuns m-a revoltat și mai tare: «Putem mări prețul ori de câte ori dorim. Nu suntem organizație non-profit»”.

Gabriela, Bucureşti

Bucureşteanca mai spune că a făcut şi o reclamaţie la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).

„Sper să ia cineva măsuri. Am făcut și reclamație la ANPC. Nu e normal să fim tratați în bătaie de joc. Am mai avut probleme la comenzi online și pe alte site-uri, dar niciodată nu mi s-a întâmplat să primesc un asemenea răspuns”, precizează femeia.