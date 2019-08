Proiect de terapie prin teatru pentru bolnavii de Alzheimer, promovat de UNATC

Proiectul STAD - "Social Transmission of Cognitive and Emotional States in the Care of Alzheimer's Disease Patients", care are ca obiectiv dezvoltarea unei intervenţii bazate pe dramaterapie şi VR pentru bolnavii de Alzheimer, a fost prezentat, marţi, la Centrul CINETic.



Medicul Ioana Carcea, directorul STAD, a precizat că în cadrul proiectului se urmăreşte studierea substratului neurofiziologic al îmbunătăţirii memoriei în context social.



"În primă instanţă vom folosi subiecţi, fie tineri, fie mai în vârstă, sănătoşi, care nu au simptome de Alzheimer, pentru a înţelege cum în mod natural operează aceste mecanisme prin care contextul social îmbunătăţeşte memoria. (...) După ce avem aceste rezultate, vom lucra pe un grup de pacienţi care au un stadiu incipient de demenţă şi vom încerca să aplicăm ceea ce am găsit în grupul de subiecţi sănătoşi", a explicat Ioana Carcea.



Alexandru I. Berceanu, director al centrului CINETic, a afirmat că realizatorii proiectului îşi propun să vadă în ce măsură, prin exerciţii de inspiraţie teatrală, poate fi îmbunătăţită memoria.



"Ne dorim să dezvoltăm nişte modalităţi de interacţiune socială care să le îmbogăţească viaţa bolnavilor în momentul în care apare declinul memoriei şi declinul cognitiv. Ne propunem să facem nişte modele de intervenţie automatizată în realitate virtuală care să reproducă interacţiuni sociale. (...) Vor fi o suită de aproximativ 7-8 experimente, în care ne vom concentra pe dimensiuni diferite şi tipuri de interacţiuni diferite, în aşa fel încât să ajungem să formulăm o interacţiune pe care o vom testa cu subiecţii în stadii incipiente de diagnostic cu Alzheimer", a explicat Alexandru I. Berceanu.



Rectorul UNATC "I.L. Caragiale", Nicolae Mandea, a spus că proiectul ţine de dezvoltarea în zone de interdisciplinaritate a cercetării ştiinţifice din universitate.



"Pentru universităţile de artă este un trend actual foarte puternic de a dezvolta cunoaşterea şi de a o pune la dispoziţia unor domenii care sunt capabile să folosească această noutate în deschiderea graniţelor pentru propria cercetare. (...) Un bolnav nu trebuie să fie un bolnav care se chinuie până când, într-un fel sau altul, se încheie ciclul unei boli nevindecabile. (...) Nu avem pretenţia că vindecăm pe cineva de Alzheimer, pentru că ştim că nu se poate asta, dar trebuie şi ei să se simtă cât se poate bine în lumea în care încă mai trăiesc. Acesta este un lucru foarte important", a declarat Nicolae Mandea.



Partener al proiectului este Institutul Kavli pentru Neuroştiinţa Sistemelor, NTNU, Trondheim, Norvegia, iar promotor este Universitatea Naţională de Teatru şi Film "I.L. Caragiale" din Bucureşti.

AGERPRES