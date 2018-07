Proiect: Muzeul Românilor de Pretutindeni

Natalia Intotero, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, a declarat, ieri, că ministerul intenționează să deschidă în acest an un Muzeu al Românilor de Pretutindeni, în prezent fiind în căutarea unui sediu potrivit în Bucureşti. Odată cu amenjarea fizică a muzeului, va fi realizat şi un muzeu virtual. „Am încercat, alături de echipa mea (…) să identificăm cea mai bună locaţie pentru ca acest muzeu să fie viabil. Dar, până în momentul de faţă, vreau să vă aduc la cunoştinţă că am încheiat şi parteneriate cu diferite instituţii care să vină în sprijinul realizării acestui muzeu, instituţii de specialitate, bineînţeles şi cu sprijinul comunităţilor din afara graniţelor”, a spus ministrul, cu ocazia prezentării bilanţului la şase luni de mandat, fără a preciza ce obiecte de interes istoric sau ştiinţific vor fi adunate în noul muzeu. Dintre exponate nu ar trebui să lipsească, însă, căpşunele “căpşunarilor”, pamperşii – obiectul muncii pentru mii de „stranieri”, instrumentele cu care conaţionalii noştri au curăţat grădinile şi piscinele vesticilor şi nici lacrimile uscate ale copiilor lăsaţi de mici prin vecini de părinţii plecaţi să trudească peste hotare.

Potrivit reprezentanţilor ministerului, s-a dorit iniţial ca acest muzeu să fie amenajat în Parlament, însă acest lucru nu a fost posibil, astfel că se caută un alt sediu potrivit în colaborare cu Primăria Capitalei.

Natalia Intotero, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, a declarat, luni, că ministerul intenţionează să deschidă în acest an un Muzeu al Românilor şi că se vor căuta, împreună cu Primăria Capitalei, soluţii privind locul unde acesta va fi amplasat.

„Bugetul ministerului pe anul 2018 este mai mare cu 85% faţă de anul trecut, însă numărul angajaţilor ministerului a rămas acelaşi, respectiv 64, plus cabinetele demnitarilor (...) Ori de câte ori românii din afara graniţelor au avut probleme, am încercat să răspundem prezent. Aş enumera o deplasare în Republica Cehă, cu ocazia unei explozii la o uzină, unde şi-au pierdut viaţa cinci cetăţeni români. Am fost acolo şi am încercat să venim în sprijinul colegilor de la Ministerul Afacerilor Externe, dar şi în sprijinul familiilor cetăţenilor care şi-au pierdut viaţa”, a declarat, luni, ministrul Natalia Intotero, în cadrul unei declaraţii de presă în care a prezentant activitatea ministerului în primele 6 luni ale acestui an.

Potrivit acesteia, ministerul s-a implicat şi în rezolvarea conflictelor de muncă, menţionând o situaţie a 400 de români din Germania.

„Am fost în Germania, într-o comunitate de aproximativ 400 de cetăţeni români care desfăşurau activiţăţi în agricultură, în beneficiul unei firme germane, fără a avea asigurate condiţii decente de viaţă şi de muncă. Am fost în zona Bari, Italia, pentru a discuta cu reprezentanţi ai autorităţilor şi ai centrelor de asistenţă socială, unde avem mai mulţi minori instituţionalizaţi”, a mai declarat Natalia Intotero.

Potrivit lui Intotero, bugetul ministerului a crescut de la puţin peste 7 milioane de lei, cât era în 2017, la 12,5 milioane de lei în 2018.

Din această sumă, instituţia a demarat proiecte pentru Centenar, pentru care a fost alocată suma de un milion de lei . Pentru educaţie a fost alocată suma de 1,5 milioane de lei, iar pentru cultură, cea de 980.000 de lei.

„În ceea ce priveşte cultura, avem o sumă de 982.794 de lei şi un total de 28 de proiecte aprobate din 135, proiecte care sunt ale asociaţiilor românilor de pretutindeni. Ca acţiuni proprii, am făcut demersuri pentru înfiinţarea Muzeului Românilor de Pretutindeni. Am încercat, alături de echipa mea, de colegii din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MRP), să identificăm cea mai bună locaţie pentru ca acest muzeu să fie viabil”, a precizat Intotero.

Potrivit reprezentanţilor MRP, muzeul ar putea fi deschis în acest an în Bucureşti, iar în ceea ce priveşte locaţia, ministerul caută soluţii de stabilire a acesteia împreună cu Primăria Capitalei.