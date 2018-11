Proiecte IT pentru însănătoşirea Sănătăţii

Peste 80 de tineri din toată ţara au lucrat timp de 48 de ore, pentru dezvoltarea unor soluţii IT&C care să contribuie la eficientizarea sistemului de sănătate din România. Schimbarea frecvenţei radio la posturile ascultate de şoferi, atunci când se apropie o ambulanţă aflată în misiune, este doar o parte a unui proiect câştigător.

Proiectele propuse de tinerii IT-işti au fost jurizate de reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi de reprezentanţi ai unor companii private, iar trei dintre echipe vor primi suport financiar pentru implementarea ideilor lor.

Echipa Solaris, une dintre cele trei echipe câştigătoare, a dezvoltat o soluţie pentru optimizarea activităţii unităţilor de primiri urgenţe (UPU) prin posibilitatea alcătuirii echipei medicale anterior sosirii pacienţilor la spitale, prin serviciul de ambulanţă, în funcţie de codul de urgenţă şi de informaţiile transmise de medicul de pe salvare. Proiectul prevede, de asemenea, folosirea unor dispozitive de măsurare a gradului de stres şi de oboseală acumulate de cadrele medicale într-o zi de lucru.

Un alt proiect, propus de echipa Zamolxis şi denumit „Ambulance as soon possible” (ambulanţa cât mai repede posibil), are în vederea eficientizarea timpului de răspuns şi de intervenţie al echipajelor de ambulanţă. Aceasta cuprinde trei componente: un sistem de comunicare al ambulanţelor cu celelalte autovehicule participante la trafic, care se va suprapune prin semnale de unde radio peste frecvenţa radio a postului ascultat de şoferi atunci când ambulanţele merg la intervenţii; o aplicaţie pentru sincronizarea semafoarelor pentru ambulanţele aflate în misiune; CiviC med – o platformă în care medicii se pot înscrie ca voluntari pentru acordarea primului ajutor în funcţie de proximitatea acestora faţă de caz.

Proiectul echipei Xvision, o aplicaţie online care analizează automat imagini de tip computer tomograf (CT), propune asistarea radiologilor în interpretarea imaginilor CT, susţinând în acest fel creşterea performanţei la capitolul diagnostic.