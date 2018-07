Protestul sindicaliștilor din silvicultură la Parlament. Ce revendicări au

Christian Silva/Intact Images ARHIVA ARHIVA

Peste 50 de membri ai Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură Silva (FSSS) pichetează de la ora 10:00 Parlamentul, urmând ca la ora 12:00 reprezentanţii acestora să depună o petiţie cu nemulţumirile lor la registratura Camerei Deputaţilor, potrivit liderului Federaţiei, Silviu Geană.



"Acţiunile noastre sunt programate a se desfăşura timp de două zile, pe data de 11 şi data de 18 iulie. Sunt autorizate (acţiunile - n. r.) de Primăria Capitalei pentru un număr maxim de 400 de participanţi. Noi mizăm să avem alături de noi circa 250 de reprezentanţi ai sindicatelor judeţene afiliate la Federaţia Silva. Indiferent dacă vom primi sau nu un răspuns noi vom fi aici în data de 18. Ne facem datoria pentru membrii de sindicat pe care îi reprezentăm. Acestea sunt misiunea şi datoria noastră şi trebuie să ni le îndeplinim până la capăt ... Scopul principal al acţiunii de astăzi este să ne prezentăm din nou în stradă toate revendicările pe care Federaţia Sindicatelor din Silvicultură le are. Sunt revendicări ridicate şi dorite în a fi soluţionate de către membrii noştri de sindicat. Astăzi am şi programat undeva în jurul orei 12:00 să depunem o petiţie la registratura Camerei Deputaţilor", a spus Silviu Geană.



Pichetul este programat miercuri între orele 10:00 - 14:00.



Sindicaliştii susţin că revendicările lor au ca scop salvarea pădurilor României de la distrugere, consolidarea activităţii administratorului fondului forestier proprietate publică, garantul asigurării unei gestionări durabile a pădurilor statului, precum şi reconsiderarea rolului silvicultorilor în societate.



Principalele revendicări ale sindicaliştilor vizează înfiinţarea unei comisii pentru cercetarea retrocedărilor abuzive de păduri şi luarea de măsuri pentru stoparea retrocedărilor ilegale de păduri, în condiţiile în care pădurea este şi trebuie să rămână bun de interes strategic pentru România; retragerea proiectului de lege înregistrat la Senat de modificare şi completare a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, prin care se urmăreşte împroprietărirea anumitor unităţi de cult, care au avut în folosinţă sau administrare terenuri forestiere de până la 30 hectare. Referitor la acest proiect de act normativ, sindicaliştii susţin că încalcă art. 136 din Constituţia României, care prevede că proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.



De asemenea, sindicaliştii solicită Parlamentului respingerea proiectului de lege înregistrat la Senat pentru aprobarea OUG nr. 56/ 2018 de completare a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, prin care se urmăreşte transformarea unor regii în societăţi pe acţiuni. Federaţia Silva a solicitat Guvernului să nu dea curs unui astfel de act normativ prin care inclusiv regiile naţionale pot fi reorganizate ca societăţi comerciale.



Totodată, se solicită Parlamentului României consultarea tuturor sindicatelor, federaţiilor şi confederaţiilor sindicale la adoptarea proiectului de lege de modificare şi completare a Legii nr. 62/ 2011 a dialogului social. Organizaţia susţine că propunerea legislativă privind dialogul social depusă la Senat în data de 27.06.2018 a fost elaborată fără a se ţine cont de propunerile sindicatelor din silvicultură şi fără consultarea acestora. De asemenea, se cere parlamentarilor ca prin modificările legislative să se ţină seama de necesitatea asigurării unei protecţii reale a personalului silvic cu atribuţii de pază a pădurilor, asigurarea unei salarizări corespunzătoare pentru personalul silvic, precum şi introducerea unor activităţi din silvicultură în categoria condiţiilor speciale, respectiv deosebite de muncă, care să permită reducerea vârstei de pensionare pentru silvicultori.



Nu în ultimul rând, sindicaliştii solicită Parlamentului şi Guvernului României să elaboreze legi pentru întărirea autorităţii personalului silvic, având în vedere creşterea presiunii asupra pădurii.



Silviu Geană a precizată că, apărând pădurea, în ultimii ani, patru pădurari au fost omorâţi de infractorii surprinşi furând lemn, iar alţi 600 de pădurari, tehnicieni şi ingineri silvici au suferit vătămări corporale grave din partea infractorilor. Astfel, numai în anii 2017 şi 2018 au fost înregistrate peste 60 de cazuri deosebite de agresiuni îndreptate împotriva personalului silvic, din care 21 de cazuri au necesitat îngrijiri medicale speciale.



Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva, singura organizaţie reprezentativă pentru sectorul de activitate agricultură, acvacultură, pescuit, silvicultură şi economia vânatului, are peste 15.000 de membri care profesează în domeniul silvic din întreaga ţară.