RADET a dat faliment

Primăria Capitalei dă asigurări că bucureştenii vor avea în continuare apă caldă şi căldură la parametri optimi, iar întreaga activitate a RADET va fi preluată de Compania Municipală Termoenergetica. Precizările vin în contextul în care Tribunalul Bucureşti a decis intrarea în faliment a RADET. „Îi asigur pe toţi cetăţenii Capitalei că vor avea în continuare apă caldă şi căldură la parametri optimi! Decizia de astăzi a instanţei nu are consecinţe asupra continuităţii furnizării agentului termic către populaţie, pentru că am luat din timp măsurile necesare, astfel încât bucureştenii să nu fie afectaţi. Concret, am propus, iar Consiliul General a aprobat recent, înfiinţarea Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti, care are ca obiect exclusiv de activitate producerea, distribuţia, transportul şi furnizarea energiei termice. Mai mult decât atât, doresc să îi anunţ pe salariaţii RADET că nu vor resimţi nici ei această schimbare, nu se vor face disponibilizări, ci întregul personal angajat va fi preluat de noul operator”, afirmă primarul general, Gabriela Firea.