RADET e-n faliment, se caută soluţii

Victor Stroe

Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Bucureşti intră în faliment, au hotărât ieri judecătorii Curţii de Apel Bucureşti. Decizia este definitivă. Primarul General, Gabriela Firea, a ţinut însă să-i asigure pe bucureșteni că vor avea în continuare apă caldă și căldură: „Am luat măsuri din timp, pentru a putea garanta continuitatea agentului termic în Capitală.” Edilul a mai ţinut să precizeze că o eventuală lichidare a RADET nu va însemna dispariția sistemului de termoficare, şi că activitatea Regiei va fi preluată de Compania Municipală Termoenergetica. „Reamintesc bucureștenilor că am preluat RADET, în 2016, în insolvență de facto, și că am solicitat în repetate rânduri acordul consilierilor generali pentru o soluție de reorganizare a activității acestei regii, însă abia în luna februarie, în acest an, a fost acceptată soluția înființării Companiei Municipale Termoenergetica”, a mai adăugat Gabriela Firea.

„Nu credem în declararea falimentului, întrucât interpretarea noastră este aceea că nu este permis de legislația în vigoare”, a declarat, la rândul său Gheorghe Piperea, administratorul judiciar al RADET. Ministrul Economiei şi Energiei, Virgil Popescu, i-a chemat de urgenţă pe responsabilii din sectorul energiei termice la o şedinţă, şi spune că se vor găsi soluţii.