Raport la ONU despre violenţele din 10 august

Un raport privind violenţele Jandarmeriei de la protestul din 10 august a fost trimis Organizaţiei Naţiunilor Unite .

"Imediat după violenţele din 10 august am lansat un apel către ONU. Peste 81.000 de persoane am cerut sprijinul Naţiunilor Unite. În urma unei întâlniri cu reprezentanţii Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului ne-a fost solicitat un raport despre evenimentele din 10 august. Am pus cap la cap sute de mărturii, am analizat declaraţiile şi justificările autorităţilor, am documentat imagini foto-video. De asemenea, am strâns la un loc principalele ştiri şi reportaje pe această temă din mass-media românească şi internaţională. Nu în ultimul rând, am identificat legislaţia care dovedeşte că intervenţia Jandarmeriei din 10 august este o gravă încălcare a drepturilor omului. Am trimis acest raport Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului şi aşteptăm răspunsul domniei sale", a declarat ieri Marius Stan, director de cercetare la Centrul Hannah Arendt pentru studierea totalitarismelor - Universitatea din Bucureşti.