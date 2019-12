Recomandarea săptămânii: Cum îngrijim Crăciunițele – cele mai frumoase flori ale iernii

Le numim Crăciunițe, deși denumirea lor este „Steaua Crăciunului”, și ne decorează casele, birourile sau chiar masa festivă, în buchete special create de florari. Vestea bună este că aceste flori nu mor, ci intră într-o perioadă de repaus, de câteva luni. Deși le cad frunzele și avem impresia că nu își vor mai reveni, Crăciunițele trebuie să fie îngrijite în continuare, din martie până în septembrie, pentru a redeveni frumoase pe timp de iarnă. Secretele acestor plante ornamentale ne sunt dezvăluite de cei mai pricepuți florari.

Mulți dintre noi am crezut că frumoasele Crăciunițe care ne-au împodobit casele toată iarna au murit când vremea s-a încălzit. Nimic mai neadevărat! Crăciunițele rezistă ani la rând, cresc și se fac din ce în ce mai frumoase, dar sunt precum personajele din basme, pe care trebuie să le așteptăm până când ne dezvăluie din nou adevărata lor frumusețe. „Steaua Crăciunului – așa cum este denumirea populară a acestei plante ornamentale – este de mai multe culori: roșie, crem, albă sau galbenă. Poate crește până la un metru și jumătate înălțime. Toți se sperie pentru că plantele ajung acasă, la temperatură foarte ridicată față de cea de afară, pe timp de iarnă, iar frunzele încep să cadă. Oamenii trebuie să știe că planta își revine în câteva zile, dacă este bine îngrijită. Trebuie să stea la temperatură între 15 și 25 de grade Celsius, la lumină, dar nu astfel încât să bată soarele pe ea, și să fie udată la două-trei zile”, explică Ionuț, reprezentantul florăriei online Flori24.ro. Cei care vor să ofere cadouri și mizează pe frumusețea Crăciunițelor, în această perioadă a anului, au și pachete speciale, create de florari. „Pe website-ul Flori24.ro se pot comanda aceste minunate plante, însoțite de un ursuleț de pluș și o sticlă de șampanie sau „varianta dulce”, compusă din Craciuniță, ursuleț de pluș și trufe”, mai spune reprezentantul florăriei online.

Umiditatea optimă se poate verifica

Deși mulți cred că plantele trebuie să primească apa numai de la rădăcină, florarii spun că această plantă se udă pe deasupra ghiveciului, iar umiditatea optimă se verifică în funcție de cea a pământului din ghiveci, care trebuie să fie moale, la atingere și să nu se usuce. „Planta se udă pe deasupra și trebuie să se pulverizeze apă pe frunze. Va avea o perioadă de repaus, din martie până la finalul lunii august, îi cad frunzele, dar trebuie să fie udată în continuare. Vara trebuie udată mai des. Toamna trebuie să fie schimbat ghiveciul, iar pământul trebuie să fie un amestec de pământ de flori cu turbă și nisip. Dacă ni se cere, putem să-i sfătuim pe oameni cum trebuie să facă amestecul și cum să îngrijească florile. Cei mai mulți, însă, se sperie atunci când planta intră în perioada de repaus și o aruncă”, mai explică reprezentantul Flori24.ro. O astfel de experiență a avut Sabina, din București, care a salvat o Craciuniță „uriașă”. „Era planta mea preferată de la birou, dar într-o zi am găsit-o aruncată lângă gunoi. Am dus-o în altă încăpere și am ținut-o toată vara la lumină, am udat-o, iar toamna au început să-i apară frunzele. Într-o zi a intrat o colegă și a fost șocată când a aflat că planta pur și simplu a înviat. Acum este superbă și are un metru și jumătate. Am observat că, acolo unde cad frunzele, apar noi lăstare care se dezvoltă, dar am avut răbdare cu ea și am așteptat să se revigoreze”, povestește Sabina. Deși Crăciunițele nu sunt deloc estetice în timpul verii, din toamnă până primăvara devin cele mai vesele decorațiuni naturale din orice casă ori birou, deci merită să fie așteptate jumătate de an.

Casetă aranjament floral

Partea spectaculoasă a acestei plante este reprezentată de frunze, care-și schimbă culoarea, iar florile sunt foarte mici și galbene. Florarii recomandă plantele de dimensiune medie, de circa 30 de centimetri înălțime, care vor crește, cu timpul, în ghiveci. Există și Crăciunițe de dimensiuni foarte mici, care se folosesc la aranjamentele florale pentru masa de Crăciun. „Noi facem aranjamente florale foarte frumoase, cu brad și Crăciunițe mici, iar acestea se udă la fel ca plantele din ghiveci, astfel încât pot rezista până la trei săptămâni. Dacă nu au sursă de apă, se ofilesc, dar aranjamentele sunt făcute într-un burete care reține apa și poate fi rehidratat”, explică reprezentantul Flori24.ro.