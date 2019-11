Recomandări pentru un post sănătos: fără „litere”!

E-urile din alimente sunt mai nocive decât orice. Dacă ținem post, înainte de Crăciun, trebuie să ne gândim foarte serios și la sănătatea noastră, nu doar la tradiție. De multe ori, alimentele recomandate ca fiind de post sunt mult mai periculoase decât carnea, ouăle sau laptele, iar tradiția postului nu înseamnă doar abstinența și eliminarea mâncărurilor de proveniență animală - „de dulce” -, ci și o perioadă de curățare a organismului de toxine, bine-venită înaintea meselor îmbelșugate de sărbători.

Alimentele procesate excesiv, cele care conțin produși chimici, conservanți artificiali, E-uri, nu pot fi produse bune pentru post. În plus, cei care suferă de anumite afecțiuni trebuie să fie foarte atenți la alimentație, în aceste perioade, pentru că excluderea unor nutrienți îi poate îmbolnăvi. Bibiana Stanciulov, creatoarea brandurilor Topoloveni și Topoloveana (Sonimpex SRL), explică de ce trebuie să alegem cu mare atenție alimentele sănătoase, pentru perioada postului. „Am înregistrat la OSIM un logo: Copii Sănătoși, Tineri Frumoși, Bătrâni Inimoși! Pentru că asta îmi place să văd. Nu există cașcaval de post. Pateurile nu sunt de post, pentru că atunci când există chimicale, nu putem vorbi despre mâncare de post. Există produse precum magiunul de prune, care asigură buna funcționare a pancreasului, care conține fructoză. Foarte bună pentru post este zacusca de fasole, deoarece toată lumea identifică postul cu fasolea. Iar pentru gusturi mai elaborate este zacusca de ghebe, care asigură și proteina vegetală. Pentru persoanele bolnave de diabet, care vor totuși să țină postul, noi avem dulceață de castraveți amari – dulceața de Momordica – și dulceața de Topinambur, cu suc natural de măr. În rest, absolut toate magiunurile sunt de post”, explică aceasta.

Beneficiile magiunului de struguri

Cei care țin post trebuie să mai știe că magiunul de struguri este unul dintre cele mai recomandate, pentru că acesta conține Resveratrolul, cea mai puternică vitamina C, direct înglobată de mușchiul inimii. „Este unic magiunul de prune făcut de noi. L-am înregistrat la OSIM, dar oricum nimeni nu mai știe să-l facă. Rețeta acestui magiun de struguri este de la bunica mea. Este rețetă de familie, din zona Pătulele de Mehedinți, din Oltenia. Aceste produse sunt singurele agreate de Casa Regală a României, iar magiunul de prune este primul omologat de Uniunea Europeană, cu indicația geografică protejată și anul acesta împlinește 115 ani de când e păstrată rețeta la Topoloveni”, mai spune Bibiana Stanciulov.

Există și conservare naturală

Boli periculoase, precum diabetul, cancerul, Parkinsonul sau chiar Alzheimerul se declanșează și de la alimentație nesănătoasă, în combinație cu sedentarismul și cu lipsa de exersare a neuronilor. Tocmai de aceea, toți cei care vor să aibă grijă de sănătatea lor, atunci când cumpără produse trebuie să le verifice cu foarte mare atenție eticheta. „Orice produs care conține maximum o literă (E-uri, n.r.) este clar un produs toxic. Noi nu mâncăm litere! Literele se învață la școală. Genomul nostru este obișnuit să trăiască doar cu legume, fructe, carne, ouă și lapte, nimic altceva. La început, le mâncam crude, apoi, preparate la foc, iar acum le și conservăm, tot natural, cu sare, foc și fum. Consumatorii trebuie să verifice foarte bine eticheta, pentru a vedea ce conțin alimentele. Toate produsele noastre sunt conservate natural și avem buletine de analize luate de la mai multe institute, atât din țară, cât și din străinătate, ceea ce se poate verifica oricând, pe site-ul nostru. Dacă producătorii sunt la târguri tradiționale, consumatorii trebuie să ceară buletinul de analiză și eticheta, pentru a verifica tot ceea ce cumpără”, spune creatoarea brandurilor Topoloveni și Topoloveana. Nici aspirina, folosită pe post de conservant, de câteva decenii, nu are nicio legătură cu alimentația naturală.

Dulcețurile noastre sunt sub brandul Topoloveana și avem brevet internațional de invenție, pentru că am înlocuit siropul de zahăr cu suc natural de măr. Am demitizat și ideea că dulcețurile făcute în casă sunt mai bune decât cele de la fabrică, pentru că producem mai curat și mai sănătos decât acasă, folosind cazane cu pereți dubli, prin care circulă abur a cărui temperatură o verificăm permanent, astfel încât toate vitaminele, mineralele și fitonutrienții se transferă în produsul final. Acasă se realizează produse moarte din punct de vedere al beneficiilor pe care le-ar avea asupra corpului uman, pentru că acasă nu poți controla temperatura.

Bibiana Stanciulov, Sonimpex Topoloveni