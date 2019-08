Registrul pedofililor: polițiștii vor și „contabilizarea” suspecților

Registrul național al persoanelor care au comis infracțiuni sexuale va fi gata tocmai în 2020, iar polițiștii care vor lucra cu el spun că lucrurile se mișcă prea greu. În contextul tragediei de la Caracal, aceştia atrag atenția că legea este făcută pe genunchi și că ar fi trebuit să fie aplicabilă mai devreme. În acest Registru automatizat, vor exista doar persoanele condamnate pentru acest gen de infracțiuni, nu și cele care, la un moment dat, au avut calitatea de suspect. Un lucru ce li se pare periculos și, spun ei, le va permite multora să facă din nou fapte de acest gen. Procentul de recidivă în cazul celor care au făcut, la un moment dat, o faptă de abuz sexual este de 90%.

„La ora actuală, în România nu există o lege care să îmi permită mie, ca polițist, să îl chem pe un individ, care abia a ieșit din penitenciar după o condamnare pentru viol sau abuz sexual, și să îl anunț că este sub atenție. Teoretic, lui i se spune când pleacă din pușcărie faptul că trebuie să se prezinte la organul judiciar când este chemat. Practic, nu am sancțiune pentru așa ceva. Nu am ce să îi fac dacă nu vine. Așa a apărut și ideea acestui Registru, numai că legea este incompletă. Am avut mulți suspecți care au scăpat pentru că victimele, din diferite motive, au retras plângerile sau pentru că, deși știam toți că el e, nu au fost probe care să îl condamne. Da, este frustrant, dar real. Și, de aceea, noi credem că și acești indivizi ar trebui să figureze în această evidență”, ne-a spus, plin de mâhnire, un judiciarist al Inspectoratului General al Poliției Române.

Infractorii pot fi scoşi din evidenţă

Acest Registru national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor este discutat de mulți anchetatori care merg pe două idei. Prima este că legea ar trebui completată, deoarece, în forma actuală, merge pe ideea „hoțul neprins, negustor cinstit”. Iar a doua este că, după ce s-a întâmplat la Caracal, procedurile pentru existența acestor documente ar trebui urgentate.

„Va fi gata în decembrie 2020, deşi ar fi esențial la ora actuală. Astfel, polițiștii ar şti că pe teritoriul lor se află o persoană cu un asemenea istoric. Ei sunt știuți, dacă revin în zonele de domiciliu, dar dacă iese și nu mai vine într-un cartier din Pitești, ci merge la Constanta? În Legea 118/2019 se spune clar faptul că cei ce apar în Registru vor fi obligați să anunțe dacă au deplasări mai lungi de 15 zile, să spună localitatea unde merg și scopul”, explică judiciaristul care lucrează de 20 de ani în Poliție.

Cei care au făcut legea au decis și că, în mai multe situații, o persoană poate fi scoasă din acest Registru: dacă faptele săvârșite nu mai sunt infracțiuni, dacă s-a renunțat la urmărirea penală ori dosarul a fost clasat, dar și după 20 de ani de la introducerea în Registru, în condițiile în care pedeapsa este de cel mult 5 ani.

„Cei ce apar în Registru ar trebui să fie amprentați și fotografiați o dată pe an sau ori de câte ori se constată modificări ale înfățișării. Poate se îngrașă, slăbesc, își lasă părul lung sau își fac tatuaje. Vă dați seama ce ar însemna un dosar cu o fotografie recentă a unui agresor? Victima l-ar recunoaște mai ușor”

Poliţist IGPR

2 ani după gratii, dacă nu se prezintă la Poliţie

Legea 118/2019 are 28 de articole, iar sancțiunile sunt prevăzute la articolul 21. Legiuitorii au stabilit o pedeapsă cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă pentru nerespectarea mai multor lucruri. De exemplu, dacă persoanele din Registru nu vin la Poliție o dată la 3 luni să anunțe unde locuiesc, ce sursă de venit au, dacă intră în contact cu persoane minore sau frecventează școli. De asemenea, sunt prevăzute pedepse pentru cei care pleacă din localitate, mai mult de două săptămâni, fără să spună înainte și fără să anunțe apoi unde locuiesc.