Revolta patronilor faţă de Legea Turismului bis

DIANA OROS

Noua formă a Legii Turismului, repusă în dezbatere publică în aceste zile, este contestată de mediul de afaceri. Operatorii din turism cer intervenţia premierului pentru blocarea dezbaterii pe acest act normativ, arătând că nu se respectă Legea Dialogului Social. Se cere readucerea proiectului la forma iniţială, cea care a fost pusă în dezbatere publică în august 2017. Una dintre nemulţumiri este existenţa unei sintagme care contrazice Legea Organizaţiilor de Management al Destinaţiei (OMD).

Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) şi-a exprimat nemulţumirea faţă de noul proiect al Legii Turismului, care modifică esenţial proiectul final de lege, postat pe site-ul ministerului pe 11 decembrie 2017, care a parcurs toate etapele dezbaterii publice, inclusiv Comisia de Dialog Social. „Patronatele din turismul românesc au solicitat prim-ministrului României,Viorica Dăncilă, intervenţia Corpului de Control al Premierului pentru a verifica legalitatea programărilor dezbaterilor publice din data de 13.11.2018-14.11.2018, ora 11:00, la sediul Ministerului Turismului, cu privire la noul proiect al Legii Turismului, iniţiat de ministrul Bogdan Trif”, a transmis oficial FPTR. Războiul din aceste zile a pornit după ce actualul ministru al Turismului a refuzat să preia legea lucrată timp de un an de fostul ministru, Mircea Titus Dobre. „Este o lege făcută pe genunchi de actualul ministru, Bogdan Trif, sau, mai bine spus, de fostul ministru al Dezvoltării, constănţenca Sevil Shhaideh, actual consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al premierului. La momentul predării ştafetei, am lăsat o lege bine pusă la punct, cu tot ce implică ea: avize şi dezbateri cu operatorii, pe care actualul ministru a blocat-o. Trif a modificat legea, fără să ţină cont de dezbaterile publice din 2017. În acel moment eram ministru, am pus în dezbatere publică proiectul de Lege a Turismului şi am anunţat dezbaterea publică la nivel naţional. Am participat personal la dezbateri, am fost în toată ţara. În urma acestor dezbateri, încheiate în octombrie 2017, am scos proiectul final, care a fost postat pe site-ul ministerului pe 11 decembrie 2017”, explică fostul ministru.

Statul, mai egal decât privatul

Asociaţiile din turism cer eliminarea sintagmei “cel puţin 50%” (în favoarea statului) din proiectul Legii Turismului, arătând că dacă această sintagmă se păstrează, ar putea anula existenţa OMD-urilor. „Este necesar ca proiectul de lege să sufere următoarele modificări: la articolul 5, alineatul 2: Organizaţia de Management al Destinaţiei se înfiinţează ca parteneriat public-privat cu reprezentativitate de 50-50%. La articolul 5, alineatul 5: să se elimine sintagma «cel puţin 50%» din cadrul textului de lege, din toate articolele care fac referire la reprezentativitate în cadrul OMD. Reprezentativitatea trebuie să fie de 50-50%, fără alte sintagme de genul «minim» sau «cel puţin»”, spune Cătălin Ţibuleac, preşedintele Asociaţiei de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării (AMDTDD). Şi Anca Nedea, fost şef al ANT, actual director general al Organizaţiei patronale Mamaia-Constanţa, semnalează aceleaşi nereguli în textul Legii Turismului, care ar putea anula Legea OMD-urilor. „Investitorii în turism nu vor accepta niciodată o asemenea abordare, care aruncă viitorul turismului din România într-un derizoriu cel puţin politizat”, precizează Anca Pavel-Nedea, fost şef al Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT).

Agenţii economici nu concep să facă parte dintr-o structură în care să investească, dar să nu aibă putere de decizie sau măcar să existe o reprezentare egală în faţa autorităţilor publice

Anca Pavel-Nedea, fost şef al Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT).

Sintagma “cel puţin 50%” pentru stat, în defavoarea sectorului privat i-a determinat pe mulţi să afirme că OMD-urile nu vor mai putea exista.