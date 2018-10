Rezultatul IML, în cazul copilului mort: şoc hemoragic

Ștefan, copilul de un an și zece luni care a murit, sâmbătă seară, la spitalul privat din București, pare că nu a avut nicio șansă de supraviețuire, din cauza unei erori medicale, după cum relevă primele rezultate de la Institutul de Medicină Legală (IML). Cauza morții: șoc hemoragic. Acest lucru arată că micuțul a avut hemoragie internă, dar niciun medic nu și-a dat seama. Adică a fost lăsat să sângereze până a murit.

Când mama micuțului a sunat la 112 și au venit medicii de la SMURD, era mult prea târziu. “A fost ținut doar o jumătate de oră la terapie intensivă, apoi l-am primit în salon, deși ar fi trebuit să mai stea sub supraveghere. Era somnolent și din ce în ce mai palid. Le-am spus medicilor și asistentelor, dar n-au făcut nimic, timp de opt ore. Nu a avut nicio drenă, când l-au adus”, a declarat, pentru Jurnalul, Andreea Duță, mama micuțului care a murit. Copilul a rămas totalmente nesupravegheat, după operație, în intervalul orar 17.30-22.47, când a intrat în stop cardiac, dar era prea târziu pentru resuscitare. “La ora 11 (pm) a intrat în colaps. Asistentele nu știau ce să facă, atunci când în sfârșit au venit. Am sunat-o pe Laura Bălănescu, medicul care a făcut operația, care l-a operat și ea mi-a spus să sun imediat la 112, știind, probabil, că cei de acolo nu sunt capabili să facă resuscitarea. Am sunat de două ori la 112, doar că a venit un singur echipaj de poliție, probabil de la Ordine Publică, pe care l-au chemat de cei de la spital. În loc să facă o constatare a cauzelor morții fiului meu, au țipat la noi, ne-au îmbrâncit și au vrut să ne dea afară din spital. Cei de la BGS plângeau și ei le spuneau să ne dea afară din spital”, mai spune mama micuțului mort la spitalul privat. Ulterior, Poliția s-a autosesizat și a demarat ancheta pentru ucidere din culpă.

Expertiza medico-legală continuă, dar aceste prime rezultate arată clar culpa medicilor. “Certificatul medical constatator al decesului arată că postoperator, în cele opt ore care s-au scurs de la ieșirea din sala de operație până la deces, s-a produs o hemoragie la nivelul operației și care a fuzat în spațiul retroperitoneal, unde s-a acumulat o cantitate importantă de sânge, sub forma unui hematom retroperitoneal. Copilul ar fi trebuit să aibă dren și să fie permanent monitorizat pe aparate, pentru a se observa în timp util schimbările pe parametri, dar nu s-au făcut toate acestea”, explică un medic, după interpretarea fișei de la IML.

