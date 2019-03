România, ţară atipică: cei mai fericiţi copii, cei mai nefericiţi adulţi

Nivelul de fericire din România este printre cele mai scăzute din Europa, iar acest fapt este cauzat în primul rând de condiţiile economice, de frustrările legate de inegalitatea socială, de corupţie, de starea societăţii în general şi de starea de spirit publică, mai degrabă negativă. Potrivit Raportul Fericirii Mondiale, Finlanda este cea mai fericită ţară din lume, din cele 156 de state incluse în top, urmată de Danemarca şi Norvegia. România se află pe locul 48. ONU a proclamat pe 20 martie Ziua internaţională a fericirii.

Sociologul Sergiu Băltăţescu, premiat de Academia Română pentru lucrarea sa de doctorat despre fericire, susţine că, în România, nivelul mediu de fericire este printre cele mai scăzute din Europa. „Nu e vorba numai de condiţiile economice, ci şi de frustrările oamenilor. Nu este un lucru total nou, deoarece în toate ţările post-comuniste oamenii sunt, în general, mai nefericiţi decât în ţările vestice, occidentale”, afirmă profesorul universitar. La întrebarea cum găsim fericirea, expertul afirmă că, de multe ori, fericirea ne găseşte pe noi.



„Fericirea este starea de mulţumire supremă şi de împlinire. Specialiştii spun că ea are două dimensiuni. Una cognitivă, care ţine de evaluare, cu referire la cât de mult estimăm că suntem bine noi înşine, cât de bine evaluăm relaţiile noastre şi condiţiile noastre de viaţă, în ce măsură credem că toate acestea răspund aşteptărilor noastre. Desigur, fericirea are şi o dimensiune afectivă, determinată de sentimente”, Sergiu Bălţătescu



„În ţările cu nivel de viaţă mai ridicat oamenii sunt mai fericiţi, şi nu numai pentru că au mai mulţi bani în buzunar, ci şi pentru că sunt condiţii economice mai bune, coeziune socială, infrastructura este mai bună, serviciile, în general - cele medicale, educaţionale etc, sunt mai bune”, spune sociologul.

Creşterea nivelului de educaţie, cale spre fericire

Un factor asupra căruia avem o mult mai mare influenţă este poziţia omului în societate. În România, studiile sociologice arată că cei cu o poziţie mai înaltă în societate, în medie, sunt mai fericiţi. Din acest motiv, afirmă universitarul, ceea ce putem face este să creştem nivelul de educaţie astfel încât să facilităm lupta fiecăruia ca să urce pe scara socială. „România este o ţară atipică. Studiile sociologice arată că noi avem printre cei mai fericiţi copii, dar printre cei mai nefericiţi adulţi. Prin urmare, poate că asta ar trebui să ne dea mult mai mult de gândit la nivel social”, a mai precizat Bălţătescu.