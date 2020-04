România, țara lui „scapă cine poate”: Pacienţii cu cancer, puşi să-şi aştepte rândul la viaţă

Busy Hospital Corridor With Medical Staff

Oamenii mor cu zile așteptând să le vină rândul să poată fi internați pentru o intervenție chirurgicală, în condițiile în care majoritatea spitalelor de stat au devenit unități COVID-19. Ioana, din Galați, bolnavă de cancer, și-a dat ultimii bani la privat pentru a-și recâștiga dreptul la viață.

Peste 20.000 de lei a plătit Ioana la un spital privat pentru a se opera de cancer la sân, după ce, la stat, medicii i-au recomandat să amâne intervenţia, din cauza pandemiei de COVID-19.

Gălăţeanca a fost diagnosticată cu cancer de sân și a trimis dosarul la Institutul Oncologic din Capitală, de unde a primit și răspunsul. I s-a spus că cel mai bine e să se opereze, dar, cum nu se fac intervenții chirurgicale, i s-a recomandat chimioterapie.

„Într-adevăr, cel mai bun lucru este să operaţi, dar că, în momentul de faţă nu se operează. Prin urmare noi vă recomandăm chimioterapie şi mi-au trimis tratamentul pe care ar fi trebuit să-l fac la Galaţi, şi, dacă nu, să mă duc la ei”, povestește Ioana, pentru MEDIAFAX, modul în care a primit răspuns de la medicii de la Institut.

Nu a putut aştepta, însă, pentru că forma de cancer pe care o are este una agresivă. Femeia s-a adresat unui centru privat. A mers la Institutul Sânului de la Spitalul Monza, iar la 24 de ore după ce medicii i-au făcut testul pentru COVID-19 Ioana a intrat în sala de operaţie pentru că intervenţia nu s-a putut amâna.

„Operaţia a costat cam 200 de milioane de lei vechi. (...) Nu mi-a fost uşor să strâng de luni până vineri, când m-am operat banii, plus cazarea în Bucureşti, două nopţi, plus plimbatul prin Bucureşti, că mai aveam nevoie de nişte analize, plus lipsa psihologului, plus nimeni nu te îndrumă, nimeni nu-ţi spune absolut nimic, este o bătaie de joc generală (...). Cum pot cei de la privat să facă testul COVID-19 şi să te interneze, pot şi cei de la stat să facă acelaşi lucru”, a povestit Ioana.

Medicul care s-a ocupat iniţial de caz a precizat, pentru MEDIAFAX, că era nevoie să fie păstrată resursa sanitară pentru o eventuală creştere explozivă a cazurilor de COVID-19.

„Noi am discutat cu dânsa acum două săptămâni, pe perioada aceea de creştere a cazurilor de virus, i-am recomandat să facă chimioerapie neoadjuvantă 2-3 luni, să se stingă vârful pandemiei, iar după aceea să se facă intervenţia chirurgicală (...). Nici faptul că a fost operată - cum s-a procedat - nu s-a procedat greşit”, a declarat dr. Marian Marincaş, chirurg la IOB.

Din păcate, cazul Ioanei nu este unul singular. Mulţi pacienţi oncologici aşteaptă să fie operaţi, riscând astfel evoluţia bolii.

Doctorul Andrei Popescu, în vârstă de 36 de ani, medic specialist oncologie medicală la Spitalul Colentina din Capitală spune că a avut cazuri în care pacient cu indicație operatorie nu și-a găsit chirurg.

„Personal am cel puţin un pacient care are indicaţie operatorie şi care nu şi-a găsit chirurg (...). La cancer principial nu se aşteaptă nimic fără să ştii exact ce aştepţi, la cancer se aşteaptă data exactă a unei investigaţii, a unei operaţii, nu se aşteaptă să se termine o situaţie care nu se ştie cât durează”, spune dr. Andrei Popescu.

Cezar Irimia, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer, este de părere că un cancer operat azi nu înseamnă același lucru cu unul operat peste două luni, pentru că poate metastaza.

„O tumoră care este excizată astăzi, operată astăzi, nu este acelaşi lucru peste două luni de zile când ea poate metastaza şi şansele pacientului de supravieţuire scad cu siguranţă”, explică Irimia.

Un raport din 2018 arată că zilnic mor de cancer peste 140 de români. Din cauza contextului actual acest număr poate fi anul acesta mult mai mare.

Mediafax