Romanticii de la Jandarmerie

Haina militară ascunde, de multe ori, oameni cu talente artistice. Doi jandarmi din Pitești le cântă, de ani buni, prietenilor, rudelor și așa au ajuns să își facă propria formație. Angajați ai Detașamentului de Pază, subofițerii s-au autointitulat „Romanticii” și, în timpul liber, merg la evenimente private. Cel mai emoționant spectacol al lor a fost, însă, cel de Ziua Jandarmeriei, când au concertat în fața familiilor tuturor colegilor din Jandarmeria Argeș.

Jan Ionuț Stănculeț are 40 de ani și este plutonier adjutant șef în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Argeș. Înclinația pentru muzică a descoperit-o de mic, a absolvit clasele de școală generală la o instituție de învățământ de profil din Pitești, apoi a mers la Liceul Militar, clasa de muzică, și a primit repartiție în cadrul fanfarei Poliției de Frontieră. În urmă cu 18 ani a reușit să vină acasă, în Argeș, și tot atunci s-a născut și formația din care face parte. „În 2001, eram doi, eu și Cătălin Dăscălița ca solist. L-am văzut într-un restaurant în care obișnuiam să merg și ne-am împrietenit. Eu cânt la clarinet, el avea voce și ne-a venit ideea unei formații. A venit apoi alături de noi și colegul meu, Petrișor Văduva, plutonier major tot în cadrul Jandarmeriei Argeș. Îmi amintesc când am cântat prima dată împreună într-un bar din Pitești. Era o melodie de dragoste și noi atât de emoționați. Și așa ne-am dat seama cum se va numi formația noastră, «Romanticii». Ușor, ușor am început să ne ocupăm de evenimentele din familiile prietenilor, apoi a funcționat publicitatea din gură-n gură și am ajuns și la nunți și botezuri ale altor oameni, unele foarte mari. Cântăm melodiile cunoscute din folclorul românesc, dar avem și creații proprii inspirate din viața de zi cu zi. Iar muzica se îmbină fără probleme cu activitatea de la serviciu”, povestește Jan.

Folclor cu tobe

Pe 2 aprilie, Jan și Petrișor, cei doi subofițeri, au cântat cu formația lor într-un concert de Ziua Jandarmeriei și au spus că nu au mai avut emoții atât de mari de 18 ani. Au schimbat un pic ritmul, ca să le ofere familiilor jandarmilor altceva decât muzică populară, și au adăugat formației de șapte oameni, trei colaboratori cu tobe și orgă. Au avut zeci de repetiții înainte și au interpretat melodii lăutărești, dar într-o variantă care să facă mai mult spectacol. „A fost altceva, fiind ziua noastră, și am intrat imediat după fanfară. Am gândit melodii din folclor, dar cu tobe, ca să fie spectacol, nu ceva ca la nuntă. A fost pentru prima dată când am ieșit cu asta în fața publicului, a prins bine și ne-am simțit extraordinar să vedem că oamenii se distrau pe muzica noastră”, au povestit Romanticii.

Visul membrilor formației este să schimbe ritmul și să se mute pe un vas de croazieră. Spun ei că acolo se cântă alt gen de muzică, oamenii sunt mai relaxați și așa și-ar putea exploata mai mult talentul. Și ar și călători. Deocamdată, melodiile lor preferate rămân cele ale unor interpreți precum Mădălina Manole sau Liviu Vasilică, pe parte populară.

Cea mai cerută piesă la nunțile de anul trecut a fost „Un trandafir crește la firida mea”, iar anul acesta, Romanticii cred că va prinde foarte bine “Luna, luna”, a Elenei Gheorghe