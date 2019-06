Românul felicitat de preşedintele SUA: „Trump este genial”

„Președintele Trump arată bine, se îmbracă bine, este direct și sincer. Nu spune nimic pe ocolite”, povestește un student român felicitat de primul om al Statelor Unite ale Americii, la festivitatea de absolvire a Academiei Forțelor Aeriene din SUA. Imaginile cu Petruț Ghiță și Donald Trump au devenit virale şi, în doar câteva ore, tânărul român a devenit vedetă pe internet. Originar din județul Argeș, Petruț s-a întors acasă și va fi pilot al Forțelor Aeriene Române.

Șansele studenților români de a ajunge în SUA, foarte mici

Petruț Ghiță are 24 de ani și spune că din copilărie a visat să fie pilot. Și-a urmat dorința, așa că, după absolvirea celui mai bun liceu din Pitești, a fost acceptat la Academia Forțelor Aeriene din Brașov între primii zece. Asta i-a permis să facă parte dintr-un grup de studenți cărora, în primul an de facultate, li s-a prezentat o ofertă de studiu în Statele Unite.

Şi-a ales el programul de studii

„După probe de engleză, sportive, medicale și interviuri cu americani, eu am fost cel selectat și următoarea vară am plecat în State. Academia din SUA are un program de 4 ani, comparativ cu 3 la Brașov, iar eu am început-o de la capăt, cu anul întâi. Am avut posibilitatea să îmi aleg eu ce program de studii vreau să urmez și am ales să fac Business Management. În timpul verilor veneam acasă pentru practica de zbor la Boboc” , povestește tânărul.

Parteneriat între MapN și americani

După ce a trăit visul american, argeșeanul spune că nu este accesibil oricui și că, din păcate, studenților români le este aproape imposibil să studieze peste ocean. Asta, deoarece taxele sunt foarte mari, iar bursele se dau foarte greu. Petruț a avut o șansă pentru că există un parteneriat încheiat între Ministerul Apărării și americani.

La ceremonia de absolvire, Petruț a fost unul dintre studenții felicitați de Donald Trump, iar el a profitat de moment. S-a pregatit din timp cu o insignă tricoloră, pe care i-a înmânat-o președintelui Statelor Unite, iar acesta a aratăt-o publicului.

„I-am spus că este o onoare să îl întâlnesc și să îi strâng mâna și i-am mulțumit pentru că dă voie studenților internaționali să urmeze cursurile academiilor din State. L-am întrebat dacă îmi dă voie să îi ofer o insignă cu steagul României, sub care scria și numele țării, și mi-a spus ceva de genul: «okay, real quick, let’s do it» pentru că deja întârzâiasem absolvenții de după mine. A arătat patch-ul publicului, după care l-a pus în buzunarul interior al sacoului. Președintele Trump este genial. Are un spirit tânăr, glumeț și știe cum să capteze atenția și să câștige inimile celor cărora li se adresează. A vorbit pentru o oră, o oră și jumătate, timp în care eu găseam din ce in ce mai multe motive să îmi placă și mai tare. Cel mai mult apreciez la el faptul că este direct și sincer, nu spune nimic pe ocolite, cum face majoritatea în America pentru a nu ofensa pe cei cu opinii/idei diferite. Părerea mea este că presa îi vânează greșelile și îi promovează o imagine negativă. Până la urmă trebuie să realizăm că până și președintele SUA este om și face greșeli”, mai spune Petruț.

Vrea să aplice în România modelul American

Pentru următorii 12 ani, Petruț Ghiță va fi pilot în România. Deja are contract cu Forțele Aeriene Române și spune că vrea să urmeze un master în Administrarea Afacerilor. Și-ar dori să reușească să aducă schimbări pozitive Armatei Române după ce a adus acasă tot ceea ce a văzut cu funcționează bine la americani. Spune că armata SUA este cea mai avansată din lume. În America nu doar a învățat, ci s-a și distrat. Petruț spune că îi va fi dor de burgerii americani, care nu se compară cu ceea ce se găsește la noi, steak-ul, mâncarea asiatică și de orașul devenit acum unul de suflet, Las Vegas.

„Academia în sine oferă și o multitudine de opțiuni pentru a te distra. Studenții sunt înscriși în programe de planorism, parașutism, zbor cu motor. Avem cluburi pentru aproape orice activitate, de la dans, la paintball, și la videogaming. Tot ce îți trebuie este un grup bun de prieteni”, spune Petruț Ghiță