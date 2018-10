Salariații, categorie în risc de sărăcie

România riscă să-și creeze probleme socio-economice pe termen lung, dacă nu se vor găsi soluții de politici sociale corecte. Reconfigurarea sistemului social este considerată prioritară, în condițiile în care sistemul de asistență socială este aproape nonfuncțional, iar România este singura țară în care salariații intră în categoria celor aflați în risc de sărăcie, pe lângă alte categorii defavorizate, ceea ce înseamnă că statul trebuie să dea bani suplimentar, pentru cetățenii care știgă mai puțini bani decât suma care le poate asigura traiul de zi cu zi. Și sistemul de calificări profesionale este îngreunat de birocrație și de condițiile impunse de Ministerul Educației care creează probleme pe piața forței de muncă, prin măsuri care ar trebui să ducă la scăderea abandonului școlar, dar sunt ineficiente.

“Salariații sunt categorie în risc de sărăcie, pe lângă alte categorii defavorizate. România are un de securitate socială prost croit. Dacă vrei să mergi înainte și te preocupă soarta cetățenilor tăi, ar trebui să ai un sistem modern care să ne ajute să știm lucruri despre fiecare cetățean, cum ar fi: unde se află, ce pregătire profesională are, etc. Nici măcar nu avem informații despre numărul românilor plecați din țară”, a precizat Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical (BNS), în cadrul unei dezbateri organizate la inițiativa Gabrielei Podașcă, deputat Pro România, la care au participat reprezentanți ai societății civile. Mai mult, din analiza BNS reiese că 250.363 de români au lucrat ca zilieri în 2017, deci nu au contribuit la sistemul de asigurări sociale și nici nu vor beneficia de pensie, iar 41% din totalul salariaților sunt plătiți cu salariul minim pe economie. Cel mai recent studiu al Băncii Mondiale arată că 7% dintre români trăiesc în sărăcie extremă, iar 250.000 de copii merg la culcare fără să mănânce, în fiecare seară.

„Considerăm necesară și urgentă regândirea arhitecturii instituționale, cu scopul reformării sistemului social și al focusului pe beneficiar, precum și aplicarea guvernanței colaborative, ca principiu modern de dialog și colaborare cu partenerii neguvernamentali. Din păcate, până acum au fost respinse toate proiectele noastre și s-au promovat exclusiv proiectele doamnei Olguța Vasilescu. Nu știu dacă e bine sau rău, dar chiar și atunci când ești în opoziție poți veni cu idei bine, care ar putea fi luate în considerare de actuala guvernare”, a precizat Gabriela Podașcă, în cadrul dezbaterii. Unul dintre proiectele legislative propuse de deputatul Pro România este relaizarea unui sistem de creșe pentru mamele care revin la muncă după naștere, astfel încât să ajute și familiile, dar și piața forței de muncă, atât în sectorul privat, cât și în cel bugetar.

14 domenii de interes național au fost dezbătute de reprezentanții Pro România, ieri, înainte de primul congres național al partidului, ce va fi organizat astăzi, 20 octombrie, la București. La atelierele de lucru și dezbaterile pe domenii strategice pentru buna guvernare au participat reprezentanți ai societății civile și parteneri sociali și mediului academic. Panelurile de discuție au fost moderate de specialiștii PRO România desemnați să elaboreze strategia și politicile publice ale partidului, printre care Gabriela Podașcă, pentru Incluziune socială, relația cu partenerii sociali și societatea civilă, Sorin Cîmpeanu, pentru Educație și Politică Externă, sau Nicolae Bănicioiu, pentru Sănătate.