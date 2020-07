Satele care combat pandemia de COVID-19 fără apă

Cinci sate din comuna Poiana Lacului, județul Argeș, trec prin pandemia de coronavirus fără apă. Deși există rețea de distribuție în localitate, apa nu mai ajunge și la robinete, iar autoritățile dau vina unele pe altele. Primarul se plânge că societatea distribuitoare, înființată de Consiliul Județean Argeș, nu are pompe suficient de performante, în timp ce reprezentanții firmei dau vina pe oameni. Aceștia susțin că o parte dintre localnici udă grădinile sau umplu piscinele cu apa din rețea.

Nicio picătură de apă nu mai curge la robinet, de zile întregi, pentru mai bine de 1.000 de oameni. Unii s-au descurcat cu ajutorul vecinilor care au puțuri în curți, iar alții au cumpărat apă plată ca să aibă măcar de băut. Dușurile par deja un vis și nici măcar simplul spălat pe mâini, atât de recomandat de toate autoritățile în această perioadă de criză medicală, nu este posibil.

„Duminică a fost apă cu presiune bună și ne-am mai strâns. Apoi s-a oprit iar. Nu avem cu ce să spălăm nici măcar un fruct luat din grădină. Și noi trebuie să luptăm cu COVID-ul, dar să ne spună cineva cum este posibil fără apă?”, ne spune supărată o localnică.

Afaceri cu apa

Situația nu e de azi, de ieri, ci se tot repetă de la un an la altul. Și, în ciuda sesizărilor, nu s-a făcut nimic. Acum, însă, oamenii sunt mai speriați ca niciodată și le reamintesc tuturor celor responsabili că și la ei este pandemie. Primarul din Poiana Lacului, Ion Dumitrache, spune că apa ajunge în comună cu ajutorul celor trei pompe montate de o societate de distribuție înființată de Consiliul Județean Argeș. Însă, susține el, tehnologia nu este suficient de performantă cât să pompeze o cantitate care să ajungă tuturor.

„Ne ocupam noi, primăria, de apă, iar apoi au făcut (n.r. - Consiliul Județean Argeș) firma asta. Pompele lor sunt fixe și am înțeles că una e chiar stricată. Ar trebui înlocuite și să dea apă cât se consumă, nu să aibă o cantitate fixă pe care o furnizează și cui ajunge, ajunge, cui nu, asta e! Sunt 1.000 de oameni în comună, eu am tot sesizat. Acum au dat bani, au încheiat licitația pentru a cumpăra pompele, dar nu știu ce mai așteaptă ca să le monteze. În stare de urgență, de alertă, asta trebuia făcută în 3 zile. M-ați întrebat dacă spălătoria de mașini din zonă are vreo legătură și vă spun că nu are, pentru că și lor li se oprește apa. Oamenii mai și udă grădinile”, susține edilul, în timp ce localnicii spun că nu doar o parte din consătenii lor ar folosi apa din rețea pentru roșii și castraveți, ci chiar și primarul, care are mai multe solarii.

Branșamente suspecte, aprobate de primărie

În concluzie, apa ajunge la satele care sunt așezate în vale, iar la cele din deal și spre ieșirea din localitate, nu mai vine nicio picătură. Societatea de distribuție întoarce vina către edil. „Noi, pompele despre care vorbește domnul primar, le vom schimba, dar problema va fi parțial rezolvată. Eu vă asigur că dăm apă suficientă și acum, dar este vorba despre a conștientiza cei de jos că au nevoie și vecinii lor din celelalte sate. Dacă ei umplu piscinele sau lacurile, grădinile, irigă cu apa din rețea, cum să ajungă? Și mai este ceva. În satul Sămara sunt 700 de branșamente la conducta de aducțiune, lucru ce nu ar trebui să fie permis. Această conductă este cea care duce apa spre castelul de apă de unde ar trebui alimentați oamenii, dar acum a devenit, practic, conductă de distribuție, lucru aprobat de primărie. Ar trebui niște controale, dar noi nu putem avea acces în curțile oamenilor. Ne ducem la poartă. Dacă omul vine și stă de vorbă cu noi, bine. Dacă nu, nu avem nicio posibilitate legală. Așadar, nu depinde de pompe, ci de utilizatori”, spune Liliana Ilinescu, directorul societății Apă Argeș.

„Nu înțeleg de ce Consiliul Județean Argeș are o societate care preia apa de la altă societate furnizoare doar ca să o distribuie”, subliniază Ion Dumitrache, primar Poiana Lacului.

Localnicii au sesizat și Prefectura Argeș în legătură cu situația lor. Li s-a spus să se adreseze Consiliului Județean Argeș, adică instituția care deține societatea de distribuție a apei.