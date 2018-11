Schimbări majore la Bac şi Evaluare. Testele-grilă, introduse în subiecte

Dragos Stoica/Intact Images O eleva citeste subiectele inainte de proba orala a examenului de Bacalaureat, la Limba si Literatura Romana, in fata Colegiului National Sf. Sava, in Bucuresti, luni, 23 iunie 2008. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Dragos Stoica O eleva citeste subiectele inainte de proba orala a examenului de Bacalaureat, la Limba si Literatura Romana, in fata Colegiului National Sf. Sava, in Bucuresti, luni, 23 iunie 2008. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Dragos Stoica

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a modificat structura subiectelor de examen la Bacalaureat 2019 şi Evaluare 2019, la Istorie, Limba Română şi Matematică. Începând de vara viitoare, aproape jumătate din întrebări vor fi de tip grilă cu alegere duală sau întrebări cu răspuns Adevărat sau Fals.

Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) pentru învăţământ preuniversitar, Ionel Florian Lixandru, confirmă informaţia şi susţine că această măsură are ca scop reducerea subiectivismului. "Nu se schimbă nicio modalitate de evaluare. În urma analizei pe care am făcut-o în vară, pentru a încerca să eliminăm pe cât posibil diferenţele între evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, am propus să se crească ponderea itemilor de tip obiectiv în structura subiectelor. Nu se schimbă subiectele, nu se schimbă programul. Astfel de subiecte există. Doar am dorit să creştem ponderea acestui tip de itemi, tocmai pentru a evita diferenţele de evaluare şi subiectivismul în evaluarea lucrărilor", a explicat secretarul de stat.

Măsură de protejare a elevilor

Lixandru a mai spus că toate aceste schimbări sunt făcute să protejeze elevul: "Azi vor fi afişate modele de subiecte pentru toate disciplinele, vor vedea tipurile de subiecte. Totul este în beneficiul elevului. Se reduce acea doză de subiectivism din evaluare. Pe cât posibil, evaluarea să fie una obiectivă", a mai declarat oficialul. Noutatea o reprezintă introducerea acestui tip de subiecte de examen la Limba română, Matematică și Istorie. La alte materii, cum ar fi Geografia sau materiile socio-umane, există deja.

Ministerul Educației a modificat fără nicio dezbatere publică structura subiectelor de Evaluare Națională și Bacalaureat 2019. Schimbarea a fost făcută chiar pentru examenele în curs de organizare, adică pentru probele pe care elevii acum clasa a VIII-a și a XII-a le vor susține la finalul acestui an școlar.

Amintim că Ministerul Educaţiei nu are ministru plin de mai bine de o lună. Administrația Prezidențială anunţa pe 2 octombrie că președintele Klaus Iohannis a semnat decretele de constatare a funcției vacante de ministru al Educației prin demisia lui Valentin Popa și cel de numire ca interimar a ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb.

Consider că este o decizie bună, având în vedere diferența de punctaj între evaluarea inițială și evaluarea făcută după contestaţii. Logic că sunt tabere între părinți, dar şi între profesori, sunt păreri pro şi contra, nu cred că va exista o soluție-minune care să-i mulțumească pe toți. Cert este că-n majoritatea statelor europene se practică acest test grilă.

Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți