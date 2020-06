Sfaturi de la ANPC pentru cumpărătorii de jucării

Chiar înainte de Ziua Internaţională a Copilului, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a făcut controale la comercianţii din întreaga ţară, pentru a verifica modul în care sunt sunt respectate prevederile legale privind siguranţa jucăriilor. Din cei 472 de operatori economici controlaţi, 71,2 % aveau marfă cu abateri de la normele în vigoare. ANPC vine cu o serie de sfaturi pentru clienţii care cumpără jucării direct din magazine.

Dintre neregulile constatate, cele mai întâlnite au fost: lipsa menționării pe etichetă a numelui, denumirii comerciale înregistrate sau mărcii înregistrate a producătorului sau a importatorului, precum şi adresa la care aceștia pot fi contactaţi, nerespectarea cerinţelor esenţiale de siguranţă și lipsa avertismentelor generale (sau lipsa traducerii acestora în limba română), nerespectarea prevederilor legale în cazul promoţiilor ş.a.m.d.

Bonul fiscal, obligatoriu

Cei care vor să cumpere jucării din magazine ar trebui să aibă în vedere mai multe criterii, avertizează comisarii ANPC. În primul rând, ar trebui să le achiziţioneze doar din magazinele sau de la raioanele specializate care elibererază factură, bon fiscal sau chitanţă fiscală – documente de care e neapărat nevoie în caz de reclamaţie. În al doilea rând, adulţii ar trebui să aleagă întotdeauna jucării potrivite cu vârsta copilului, cu capacităţile şi aptitudinile sale, iar obiectele ar trebui să fie însoţite de avertismente generale privind grupa de vârstă recomandată. Asta, fiindcă cele care nu sunt destinate unei grupe specifice de vârstă pot să îi rănească pe cei mici.

Atenţie la obiectele mici

Pentru copiii sub 3 ani, nu trebuie cumpărate jucării cu părţi mici, detaşabile, cu care micuţii pot să se înece. Obiectele trebuie să aibă atenţionări specifice, care se prezintă sub forma unei fraze de tipul „Atenţie! Nerecomandat copiilor mai mici de 36 luni”, sau sub forma unui simbol grafic de interdicţie.

Jucăriile trebuie să aibă marcate pe ambalaj sau pe un document însoţitor, la loc vizibil, următoarele elemente: coordonatele producătorului sau ale importatorului (numele, denumirea comercială a producătorului sau a importatorului şi adresa la care pot fi contactaţi), numărul unic de identificare a jucăriei (tipul, lotul sau numărul de serie), marcajul de conformitate CE, care indică faptul că jucăria de dimensiune mică este sigură.

Cumpărătorii mai trebuie să ştie că instrucţiunile de utilizare şi avertismentele specifice trebuie să fie traduse obligatoriu în limba română.

Reclamaţiile legate de o jucărie trebuie semnalate mai întâi vânzătorului/magazinului de la care a fost cumpărată şi, în caz de nerezolvare, structurii teritoriale a ANPC.

1.089.400 lei a fost valoarea totală a amenzilor contravenţionale aplicate de ANPC comercianţilor de jucării.