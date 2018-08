Sindicalistul Ion Rădoi pierde spaţiile comerciale

Găina cu ouăle de aur a zburat din ograda sindicalistului Ion Rădoi după ce Ministerul Transporturilor a decis să ceară conducerii Metrorex să nu mai prelungească contractul dintre Sindomet (firmă deţinută de sindicatul de la metrou) şi Metrorex pentru închirierea spaţiilor din staţiile de metrou. Contractul expiră pe 26 septembrie, iar sindicaliştii ameninţă deja cu greva generală.

Discuţiile despre spaţiile comerciale din staţiile de metrou sunt încheiate din punctul de vedere al Ministerului Transporturilor, ministrul de resort, Lucian Şova, susţinând la întâlnirile cu reprezentanţii sindicatelor că administraţia Metrorex are obligaţia să îşi optimizeze veniturile, inclusiv pe cele obţinute din închirierea spaţiilor comerciale. "Sindicaliştii sunt nemulţumiţi şi de faptul că nu a mai fost prelungit contractul dintre Sindomet (firmă deţinută de sindicatul de la metrou) şi Metrorex pentru închirierea spaţiilor din staţiile de metrou. Discuţiile despre aceste spaţii comerciale sunt încheiate din punctul de vedere al Ministerului Transporturilor. Contractul de închiriere, încheiat în 2003 pentru 5 ani şi prelungit apoi de încă două ori, expiră la 26 septembrie a.c. Comercianţii şi sindicatul au insistat să fie prelungit în continuare, cu acordul părţilor. Ministrul Transporturilor, Lucian Şova, a susţinut, la întâlnirile cu reprezentanţii sindicatelor, că administraţia Metrorex are obligaţia să îşi optimizeze veniturile, inclusiv pe cele obţinute din închirierea spaţiilor comerciale", precizează Ministerul Transporturilor, într-un punct de vedere referitor la pichetul organizat ieri de USLM. Scoaterea sindicaliştilor în stradă de către Ion Rădoi pentru ca sub presiunea străzii şi a ameninţărilor cu greva generală să obţină prelungirea contractului pentru închirierea spaţiilor comerciale nu este o tactică nou. Ultima dată a fost folosită, cam tot în aceeaşi perioadă, anul trecut. Atunci reuşea să-i smulgă fostului minitru al Transporturilor, prelungirea contractului cu încă un an de zile

Aproximativ 100 de reprezentanţi de la Unitatea Sindicatul Liber Metrou au protestat ieri dimineaţa în faţa Ministerului Transporturilor reclamând probleme de dialog social cu actuala conducere a Metrorex, lipsa personalului pentru asigurarea siguranţei transportului de călători şi probleme în negocierea Contractului Colectiv de Muncă.