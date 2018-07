Şoferul cu numerele „M...PSD”, apărat în faţa Brigăzii Rutiere

Marin Raica/Intact Images

Câteva zeci de persoane au fost prezente, ieri, în fața Brigăzii Rutiere din București, pentru a protesta față de măsura polițiștilor de a suspenda permisul și a ridica plăcuțele șoferului mașinii cu numerele „M...PSD”. Oamenii spun că s-a întrecut măsura și cer demisia ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan.

„Protestăm față de abuzul pe care l-a făcut Ministerul de Interne, în frunte cu Carmen Dan. S-a întrecut măsura legii și cerem demisia lui Carmen Dan şi a subalternilor săi”, a spus un protestatar. „Suntem alături de el și vrem să își primească,înapoi plăcuțele, dacă se poate. Nu a făcut nimic, nu a încălcat nicio lege. Nu vrem să ne guverneze hoții și incompetenții”, a mai declarat alt cetăţean nemulţumit.

Răzvan Ştefănescu, posesorul autoturismului cu numărul M...PSD, a fost oprit, luni dimineaţa, de un echipaj de poliţie, care i-a suspendat permisul şi i-a ridicat plăcuţele de înmatriculare. Brigada Rutieră a transmis, ieri, că a fost întocmit un dosar penal pe numele acestuia, pe motiv că automobilul nu are drept de circulaţie în ţară cu acele plăcuţe.

"Luni, în jurul orei 06.00, un echipaj de poliţie al Brigăzii Rutiere din cadrul D.G.P.M.B., aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe raza Sectorului 3, a depistat în trafic un autoturism, înmatriculat în Suedia, condus de un bărbat, în vârstă de 45 de ani. În cauză a fost întocmit un dosar penal ", se arată în comunicatul Brigăzii Ruriere.

Precizări de la Ambasada Suediei

Ambasada Suediei în România a insistat, ulterior, într-o postare pe Facebook, că plăcuţele de înmatriculare personalizate, emise de Agenţia suedeză de Transport, sunt valide în toate ţările UE, ca urmare a informaţiilor că acestea nu ar fi legale. Ambasada a precizat însă că este la latitudinea fiecărei ţări să accepte ce vehicule circulă pe teritoritoriul său.

Posesorul autoturismului cu numărul M...PSD a declarat, la sediul Brigăzii Rutiere, unde încearcă să-şi recupereze permisul şi plăcuţele de înmatriculare, că poliţia nu i-a adus nicio învinuire, de aceea consideră că este hărţuit. "Maşina e înmatriculată în aprilie. Când am înmatriculat maşina cu M...PSD, am consultat DEX-ul şi prima chestie scrie „gură”, „a amăgi”, „a duce cu vorba”, exact ce face PSD. Cu numerele astea am vrut să arăt că aceştia sunt ei. A minţi, de fapt. Asta e în DEX. (...)”.