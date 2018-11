Sondaj: Românii vor aloca, în medie, 730 de lei pentru cadourile de Crăciun, în acest an

Românii vor aloca, în medie, pentru cadourile de Crăciun din acest an un buget mai mare cu 12% faţă de anul anterior, respectiv aproximativ 730 de lei, arată un sondaj realizat de un website de comparare a preţurilor şi a produselor din România, în colaborare cu GKI Digital.



Conform datelor centralizate, în 2018, românii plănuiesc să cumpere cadouri de Crăciun pentru 9-10 persoane, iar faţă de media cheltuielilor de anul trecut, internauţii vor scoate din buzunar cu 76 lei mai mult. Cele mai multe cadouri vor fi destinate familiei restrânse, în medie 3-4 persoane.



Sondajul compari.ro şi GKI Digital arată că românii activi pe internet vor utiliza, în proporţie de 80%, surse online pentru cumpărarea cadourilor de Crăciun. În acelaşi timp, răsfoirea revistelor de reduceri ale magazinelor (55%) şi explorarea vitrinelor magazinelor (36%) sunt, în continuare, obiceiuri care se menţin.



Peste o treime dintre cei chestionaţi (34%) declară că vor merge mai degrabă la sigur şi îşi vor întreba apropiaţii ce cadouri îşi doresc, 66% planifică achiziţii online de la magazine locale pentru cadourile de Crăciun, în timp ce 68% optează pentru achiziţiile clasice de la centrele comerciale, mall-uri.



În ceea ce priveşte perioada în care românii încep să cumpere cadouri de Crăciun, cercetarea relevă că 11% dintre internauţi au făcut deja achiziţii la jumătate lunii octombrie. Totodată, 37% dintre cei intervievaţi (peste 3,1 milioane de persoane) vor aştepta, în mod conştient, până la reducerile de Black Friday din a doua parte a lunii noiembrie, să cumpere cadouri, sperând să găsească oferte bune şi o varietate mai mare de produse. După Black Friday, perioada de achiziţie a tuturor cadourilor poate să se întindă, pentru marea majoritate (80%), chiar până la ultimele zile dinaintea Crăciunului.



Pe de altă parte, 9% dintre internauţi iau în calcul să achiziţioneze cadouri de Crăciun din alte ţări, calculând cheltuieli medii de 327 lei pentru acestea.



Estimările arată că, şi anul acesta, fiecare al doilea cadou va conţine un articol de îmbrăcăminte, un produs cosmetic, iar acestea sunt urmate, în funcţie de popularitate, de: jucării (43%), decoraţiuni interioare, articole de bricolaj şi echipamente casnice (37%), ceasuri, bijuterii, accesorii de modă (32%), smartphone-uri, tablete şi accesorii ale acestora (27%), cărţi, filme, muzică (23%), pantofi (21%), produse electronice de consum (19%), electrocasnice, obiecte casnice (17%), produse IT (16%) şi echipamente sportive (14%).



Alte cadouri populare, mai ales în rândul internauţilor tineri, în special, sunt: produsele digitale şi abonamentele (11%), cupoanele cadou (8%), precum şi diferite cadouri pentru evenimente distractive (călătorii, acţiuni distractive, bilete etc.).



Cât priveşte Black Friday, 42% dintre cei chestionaţi vor efectua achiziţii online, iar 45% vor căuta produsele cu preţ redus atât în magazine online, cât şi offline (centre comerciale, mall-uri).



În acest context, majoritatea internauţilor va căuta idei pentru cumpărături în gama ofertelor cu preţ redus (48%), dar 33% vor urmări şi reducerile de preţ ale unor produse date.



"În ziua de Black Friday, aproximativ 1 din 3 internaţi planifică să facă cumpărături într-un mod impulsiv, adică vor plasa o comandă dacă sunt convinşi de reduceri. Fiecare al treilea sau al patrulea cumpărător va acorda atenţie gamelor de produse cu cea mai mare reducere, planificându-şi cumpărăturile pe baza acestor informaţii", se menţionează în sondajul citat.



Sondajul a fost realizat, la solicitarea Compari.ro, de către societatea GKI Digital, în luna octombrie a anului 2018. Evaluarea a fost efectuată prin colectarea online de date, pe baza unui eşantion de respondenţi de 1.335 de persoane.



Compari.ro este unul dintre cele mai vizitate website-uri de comparare a preţurilor şi a produselor din România, fiind accesat lunar de 1,9 milioane de useri, care pot alege între ofertele a peste 1.100 de magazine online, cu 9 milioane de produse. AGERPRES