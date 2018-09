Sorina Pintea: Suntem cei care trebuie să căutăm soluţii pentru a asigura calitatea actului medical

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a afirmat luni că ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, nu se referea în declaraţiile sale la faptul că cetăţenii din România nu vor beneficia de servicii egale în ce priveşte programele de sănătate. Ea a spus că pacienţii din România au dreptul la aceleaşi servicii de calitate ca şi în ţările vest europene.



"Pacienţii din România au dreptul la aceleaşi servicii de calitate ca şi în ţările vest europene, cu care întotdeauna ne comparăm, dar din păcate avem cea mai mică contribuţie din Europa şi contribuim 5 milioane pentru 17 milioane. Domnul ministru Teodorovici a venit cu precizări spunând exact la ceea ce s-a referit. Nu se referea la faptul că cetăţenii din România nu vor beneficia de servicii egale pe programe de sănătate. Aşa cum a precizat, noi suntem cei care trebuie să căutăm soluţii pentru a asigura calitatea actului medical pentru fiecare pacient din România", a spus Pintea.



Ea a afirmat că se vor căuta în primul rând "găurile negre" din sistemul medical.



"Sunt mai multe soluţii. (...) Vom începe în primul rând cu soluţia cea mai simplă - a căuta găurile negre din sistem. Pentru că încă există, le ştim foarte bine, le ştiţi şi dumneavoastră, dar timpul a fost foarte scurt, inclusiv acele controale pe care noi le-am demarat în diverse locuri vin tocmai în sprijinul acestor idei. Deci, întâi să începem să facem curăţenia, să vedem exact unde se duc banii, dacă banii sunt cheltuiţi eficient şi apoi să căutăm şi soluţii alternative văzând câţi bani mai avem nevoie. (....) Sistemul de asigurări de sănătate din România este social. Contribuim cu toţii inclusiv pentru cei neasiguraţi. De aceea, sumele sunt limitate pentru accesul la servicii de sănătate. Dar nu este România singura ţară. Pot să vă dau exemplu Anglia, unde o simplă programare la ecograf durează 3,4,5 luni. (...) Este vorba despre lucruri pe programare. Nu aşa se pune problema în urgenţă . Din punct de vede inclusiv legislativ (...) pachetul minim pentru o urgenţă asigură urgenţele medico-chirugicale, bolile cu potenţial endemic, sarcina şi lăuzia. Pentru programări sumele sunt limitate lunar şi se aşteaptă", a explicat Pintea.



Potrivit ministrului, niciun pacient din România nu a fost lăsat netratat în "situaţiile limită".



"Domnul ministru Teodorovici a deschis un front pe care noi îl cunoaştem că l-am discutat de la început. Trebuie să facem ordine în sistemul sanitar şi apoi categoric este nevoie de o finanţare mai mare, dar eficientă", a mai susţinut Pintea.



Ministrul Finanţelor a afirmat vineri că ar trebui făcute schimbări în zona de Sănătate, de asigurări, subliniind că plătim toţi, în funcţie de venit, mai mult sau mai puţin, dar tipul de servicii primit este acelaşi.



"Sunt multe schimbări care pe zona de Sănătate trebuie să se întâmple. Că vorbim de tipul de asigurare. Plătim, ştiţi foarte bine, cu toţii, indiferent de venit, mai mult sau mai puţin, dar tipul de servicii pe care le primim în schimb este acelaşi. Că vorbim de zona de asigurare medicală, acolo unde avem structuri care pe de o parte eliberează acele asigurări, abonamente medicale, dar şi prestează serviciu medical. Ceea ce trebuie să se oprească. Acest lucru nu este posibil", declara Eugen Teodorovici.



Acesta a vorbit despre diferenţierea tipurilor de asigurare, semnalând că sunt 17 milioane de beneficiari şi peste 5 milioane de plătitori.



"Nu este corect faţă de dumneavoastră, în primul rând, faţă de dumneavoastră ca şi contribuabil, faţă de români. Se face un calcul normal, logic, eficient şi legal. Nu pot să înţeleg că avem 7-8 miliarde de euro pe an pe Casa de Sănătate, nu pot să înţeleg cum banii se duc în continuare, am dat exemplul diabetului, pe un tip de activităţi rudimentare, care nu aduc nimic în plus unui copil, sau unui părinte, să fie un copil injectat de 8 ori pe zi, iar un părinte să stea cu grija dacă îi doarme copilul şi nu ştie dacă se mai trezeşte, 3-4 copii mor......În funcţie de cât plăteşti CASS să ai mai multe variante: un prim tachet de bază, ai un alt venit la care îţi creşte CASS-ul şi implicit contribuţia mai mare atunci ai un al doilea pachet cu alt tip de servicii. Acesta este sistemul, cred, logic", a declarat Eugen Teodorovici.



Ulterior, ministrul de Finanţe a spus că fiecărui cetăţean trebuie să-i fie respectat dreptul constituţional de a-i fi ocrotită sănătatea, iar un sistem de servicii funcţional trebuie să se bazeze pe principiile echităţii, universalităţii şi solidarităţii.



El sublinia că afirmaţia sa privind pachetele de servicii medicale a avut în vedere posibilitatea ca fiecare asigurat să-şi poată adăuga servicii medicale suplimentare. AGERPRES