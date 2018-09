Statistica devastatoare. 83.000 de români află că au cancer, în 2018

KatarzynaBialasiewicz/Getty Images/iStockphoto Image of cancer child staying in hospital Image of cancer child staying in hospital Vezi galeria foto Documente: 642-romania-cancer-2018

În ciuda numeroaselor descoperiri din ultimele decenii şi a terapiilor inovatoare apărute împotriva cancerului, numărul românilor cu boli oncologice creşte alarmant, de la an la an. O arată chiar ultimul raport al Agenţiei Internaţionale de Cercetare a Cancerului – GLOBOCAN 2018, potrivit căruia, în ţara noastră, sunt estimate peste 83.000 de cazuri de cancer nou diagnosticate, în acest an, şi peste 50.000 de decese din această cauză.

Conform celor mai recente estimări, incidența cancerului în România este mai mare cu aproximativ 9.000 de cazuri noi în 2018, faţă de 2008. Concret, din cei aproximativ 19.600.000 de persoane, cât are populaţia României, 83.461 s-au îmbolnăvit de o formă sau alta de cancer, conform Globocan 2018. De asemenea, 50.902 români au pierdut lupta cu această boală necruţătoare, într-un singur an.

Pe primele locuri în ceea ce privește incidența se află cancerul pulmonar, colorectal, cancerul de sân la femeie și cel de prostată la bărbaţi, dar şi leucemiile - tipuri de neoplazii care se găsesc și printre primele cinci locuri în privința mortalității.

Bolile neoplazice sunt mai des întâlnite la bărbaţi (45.022 de cazuri noi), decât la femei (38.439 cazuri noi). Incidența bolilor oncologice diferă în funcție de sex. În cazul femeilor, spre exemplu, peste un sfert din cazurile noi au fost de cancer mamar (25,1%), urmat de cancerul colorectal (11,9%) şi de cancerul col uterin (8,6%). La bărbaţi, cel mai frecvent este cancerul pulmonar (19,1%), urmat de cel colorectal (14,4%) și de cancerul de prostată (13,4%).î

Cifrele au fost furnizate de Agenţia Internaţională de Cercetare în domeniul Cancerului (IARC), agenţie specializată a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), care prezintă date privind incidenţa, mortalitatea şi prevalenţa pentru 36 de tipuri de cancer, în 185 de ţări.

De ce mor românii de cancer

Foarte mulţi români pierd lupta cu cancerul în primul rând din cauză că boala este descoperită prea târziu. Lipsa unor programe de screening derulate de stat sau ineficienţa celor existente, pe de o parte, şi amânarea vizitei la medic până în momentul în care simptomele devin insuportabile, pe de altă parte, duc la depistarea tardivă a maladiilor oncologice. Accesul limitat la terapii inovatoare şi la investigaţii relevante, numărul extrem de mic al specialiştilor oncologi, lipsa monitorizării rezultatelor tratamentelor, precum şi crizele frecvente de citostatice din ţara noastră sunt alte cauze ale mortalităţii ridicate prin boli neoplazice.

„Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) cere din 2001 înființarea unui registru național al pacienților oncologici, care să monitorizeze atât numărul de pacienți, cât și fondurile alocate patologiei oncologice și rezultatele tratamentelor”, spune Cezar Irimia, președintele FABC, citat de rohealthrewiew.ro. „De mai bine de șase ani autoritățile ne spun că un registru al cancerului este aproape gata. (...) Nu mai credem în promisiunile autorităților. Am decis să construim acest registru pe forțe proprii”, a mai spus președintele FABC.

Mortalitate mult mai ridicată în Europa faţă de America

La nivel global, unul din cinci bărbați și una din șase femei dezvoltă o formă de cancer de-a lungul vieții, potrivit celor mai recente estimări. Din cauza bolilor neoplazice decedează unul din opt bărbați și una din 11 femei. Statisticile relevate de GLOBOCAN 2018 ar trebui să fie un semnal de laramă nu numai pentru autorităţile din ţara noastră, ci şi pentru organizaţiile europene. De ce? Deoarece, în Europa, unde trăiește doar 9% din populația Globului, incidența anuală a cancerului este de peste 23% din cifra totală. Tot pe continentul euuropean se înregistrează şi peste 20% din decesele globale prin cancer. Practic, ratele de incidență și deces sunt mai mari decât în cele două Americi, cu o populație de peste 13% din total.

Incidenţă alarmantă a cancerului pulmonar

Creșteri îngrijorătoare ale numărului de cazuri s-au înregistrat în privinţa cancerului pulmonar diagnosticat la femei, prima cauză de natură neoplazică ce duce la deces în 28 dintre cele 36 de țări analizate. OMS atrage atenţia că, în ciuda măsurilor de reducere a fumatului și de protejare a celor care nu fumează, care au fost luate în ultimii ani, controlul tabagic nu se realizează la fel de bine în toate regiunile, fiind necesară dezvoltarea măsurilor antifumat. Prevenția și depistarea precoce joacă un rol cheie în incidenţa cancerelor, subliniază realizatorii raportului, arătând că, în zonele unde măsurile antifumat sunt respectate (nordul Europei și America de Nord), ratele de incidență ale cancerului pulmonar au scăzut față de anii precedenți.

Incidența cancerului la nivel mondial a crescut la 18,1 milioane de cazuri noi anual și 9,6 milioane de decese, conform celor mai recente estimări. Statisticile privind bolile neoplazice publicate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimau că, în urmă cu 10 ani, erau 12,7 milioane de cazuri noi şi 7,6 milioane de decese.

„Politicile de prevenire eficientă și de depistare precoce trebuie implementate urgent pentru a completa tratamentele, pentru a controla această boală devastatoare în întreaga lume”, spune dr. Christopher Wild, directorul IARC

Agenţia Internaţională de Cercetare în domeniul Cancerului estimează că, în anul 2040, numărul de cazuri noi de cancer va fi de peste 29,5 milioane de oameni, la nivel global, în timp ce numărul deceselor va ajunge la aproape 16,4 milioane.