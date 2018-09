Statul român face contracepție doar pe banii fundațiilor

Victor Stroe

România este „campioană” europeană la avorturi, dar şi la numărul de copii născuți de mame minore, sub 15 ani. Peste 600 de prunci vin pe lume în țara noastră, în fiecare an, deși părinții lor sunt și ei tot copii. Situația pare să nu fie văzută și de autoritățile statului, care au renunțat demult la programele naționale de planificare familială, prin care femeile cu situații sociale defavorizate primeau gratuit pilule prin care să se protejeze. Singurele astfel de situații sunt acolo unde asociații, de cele mai multe ori cu rădăcini în străinătate, le ajută pe tinerele românce să nu rămână însărcinate.

Programul național de contracepţie a fost întrerupt pentru că nimeni nu a mai vrut să investească bani în așa ceva, ne-au explicat surse din cadrul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Argeș, cei care au și tras un semnal de alarmă asupra numărului foarte mare de mame prea mici ca să devină părinți.

Printre acestea este și Iuliana, o fată care a adus pe lume un copil în timp ce era elevă în clasa a opta. A abandondat școala și a rămas acasă să își crească băiețelul al cărui tată este major. El s-a angajat și este singurul care aduce bani în casă, în gospodăria dintr-un sat sărac de lângă Pitești. Devenită mamă la vârsta la care alte fete abia merg la liceu, Iuliana a fost îndrumată din spital către Protecția Copilului, pentru că doar acolo putea fi sprijinită gratuit și învățată cum să nu rămână din nou însărcinată. Instituția nu face asta pe banii statului, ci prin implicarea unei fundații din Capitală care este coordonată din Franța. Oamenii de aici au pus la dispoziție o mașină cu ajutorul căreia mame precum Iuliana sunt duse la medici. Iuliana a fost consultată gratuit de nouă ori de către un medic ginecolog și tot fără bani i s-a montat un sterilet în speranța că astfel va deveni din nou mamă doar atunci când va avea vârsta majoratului.

„Programul de contracepție al statului a fost oprit demult și noi am avut noroc cu această fundație. Pe lângă mașină și sterilete, ne dau și trei tipuri de anticoncepționale gratuite. Medicii au fost reticenți la început pentru că tot ce fac pentru aceste paciente este gratuit. Dar, cu timpul, s-au obișnuit și ei, iar acum trimit la noi cazuri sociale pentru a primi pilule contraceptive. Am avut o mamă care mie mi-a rămas în minte și pe care am cunoscut-o la 22 de ani când avea deja trei copii și trei intreruperi de sarcină și am băgat-o în acest program. Vine lunar să își primească pilule și astfel vă dați seama că i-am dat un alt drum în viață. Se descurcă mai bine financiar și are ceva de oferit copiilor”, ne-a spus Monica Dinuț, responsabilul compartimentului de planning familial din cadrul Protecției Copilului Argeș.

Discuția, singura metodă de contracepție oferită de statul român

„Medicii de familie sunt abilitați doar să le explice femeilor din categorii sociale precare despre modul în care se pot proteja. Atât. Avem nouă cabinete de planning în tot județul în care se discută cu tinerele”, ne-a spus Eliza Lupu, medic al Direcției de Sănătate Publică Argeș.

Reprezentanții Ministerului Sănătății au făcut o listă de obiective prin care să ducă la scăderea numărului de avorturi la cerere în țara noastră, peste 70.000 conform ultimei statistici. Ironie sau nu, deși instituția nu scoate un leu din buget pentru asta a pus pe primul loc pe listă asigurarea accesului femeilor la produse contraceptive distribuite gratuit.

„Nu s-au mai dat bani pentru un astfel de program din bugetul de stat, iar medicii de familie fac doar informare, educație”, spune dr. Eliza Lupu, DSP Argeș.

O treime din cazurile de copii născuți de mame minore în Uniunea Europeană provine din România, iar specialiștii vorbesc deja despre „copiii cu copii” ca despre „un fenomen social”.