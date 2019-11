Liberalii au pus ochii pe mașini: revine taxa de primă înmatriculare

Steve Gorton/Getty Images/Dorling Kindersley

Premierul Ludovic Orban a anunţat, ieri, că Guvernul vrea să introducă o „taxă de poluare“ pentru autoturismele aflate la prima înmatriculare. Cât de mare va fi aceasta şi cum se va calcula depinde, ca principiu, de cât de poluant este automobilul nou sau second-hand, supus primei înmatriculări pe teritoriul României.

„Cred că ea trebuie să fie concepută ca taxă de poluare şi cuantumul taxei să depindă de cantitatea de noxe eliberate în atmosferă. Formulele care au fost încercate au intrat în contradicţie cu reglementările la nivel european. Se ştie că taxele indirecte trebuie să respecte reglementările europene. Această taxă poate fi gândită şi ca un impozit pe proprietate variabil, dar şi aici există riscul să contravenim principiului că o taxă depinde de valoarea unui bun”, a declarat Ludovic Orban ieri, la preluarea mandatului de către noul ministru al Mediului Costel Alexe.

Premierul a mai spus că e nevoie de soluţie agreată de Comisia Europeană. „Când vom ajunge la o formulă care să fie acceptabilă la nivelul Comisiei Europene o vom anunţa public, dar decât să mai venim iarăşi cu o taxă ca să mai luăm bani de la proprietarii de maşini şi după aia să trebuiască să-i dăm înapoi, mai bine măsurăm de şapte ori şi stabilim ceea ce suntem siguri că va fi acceptat la nivelul instituţiilor europene”, a mai spus Orban.

Introducerea unei noi taxe de primă înmatriculare nu ar rezolva doar problema emisiei de noxe, ci ar echilibra şi bugetul Ministerului Mediului care din cele 2,4 miliarde de lei a plătit pentru restituire vechilor taxe numai în 2019 suma de 1,8 miliarde de lei, adică 75% din buget. ANAF anunţa la sfârşitul lunii septembrie că a restituit toate taxele celor care au depus cereri în acest sens. Începând din 2017, ANAF a restituit taxe auto în valoare totală de 6,16 miliarde de lei, pentru 1,91 milioane de cereri depuse și aprobate.

Nu s-a găsit formula

Saga reintroducerii unei noi taxe de înmatriculare - eliminată înainte de campania electorală din 2016, prin legea lui Liviu Dragnea - e lungă. Fostul ministru al Mediului Graţiela Gavrilescu anunţa o dată la câteva luni că specialiştii de la Mediu sunt foarte aproape de a găsi formula pentru calcularea unei noi taxe de înmatriculare. „Vor fi niște contribuții care să ducă cu gândul efectiv la poluare, adică poluatorul să plătească, cel care are o mașină mai veche să plătească ceva, cine are hybrid are și el un cuantum de plătit. Undeva peste două săptămâni, înainte ca bugetul de stat să fie aprobat de Parlament, noi o să trebuiască să finalizăm și să ne și prezentăm public cu forma finală, astfel încât ea să fie supusă dezbaterii publice”, declara pe Grațiela Gavrilescu pe 28 noiembrie 2018. De altfel, guvernarea PSD – ALDE avea în vedere introducerea unei taxe în 2020 care să îndepărteze de pe piaţă maşinile care au norma de poluare până la Euro 3. „Acest lucru trebuie să fie făcut numai printr-o asumare, dar şi printr-un mod în care să nu putem fi atacaţi la Curtea Europeană de Justiţie a Uniunii Europene", spunea Gavrilescu la sfârşitul lunii august.

Taxa auto a fost eliminată, de la 1 februarie 2017, iar toţi cei care plătiseră o sumă la înmatricularea autovehiculelor şi-au primit banii înapoi pentru că rând pe rând taxele sau timbrele de mediu introduse după 2007 au fost declarate ilegale de instanţele UE. Cert este că, după eliminarea taxei, afluxul de rable puternic poluante a fost atât de mare că au dus parcul auto al României pe ultima poziţie din UE din punct de vedere al vechimii şi al poluării.