Telefonul Copilului, folosit de mamele bătute

O femeie din Pitești a fost bătu­tă, tunsă periuță și ținută închisă în casă o săptămână de către cel cu care își împărțea viața. Soțul ei și tatăl celor doi copii pe care îi are s-a dovedit a fi un monstru care nu o mai lăsa să discute cu cineva de teamă că l-ar putea părăsi. Tânăra de numai 28 de ani a cerut ajutor autorităților la Telefonul Copilului, 983, singurul loc unde într-o zi și-a făcut curaj să sune.

Povestea de groază trăită de Otilia îți dă fiori pe șira spinării. Tânăra s-a îndrăgostit de cel care avea să îi devină partener de viață în urmă cu 10 ani, atât cât a și petrecut lângă el. După o poveste de iubire în care credea că l-a apucat pe Dumnezeu de picior, omul de lângă ea s-a transformat. Brusc, nu mai făcea nimic bine și era pedepsită pentru asta. Mai întâi au fost câteva palme, apoi scenele de violență au devenit din ce în ce mai dese și mai dure. După doi ani de căsnicie a venit primul copil, un băiat care are acum opt ani, iar apoi cel de al doilea copil, o fată de doi ani. Gelos că alți bărbați ar putea să se uite după soția lui, bărbatul i-a tăiat într-o zi toate hainele femeii, dar și încălțămintea, iar ea nu a avut putere sau curaj să intervină. Pentru că asta nu i s-a părut suficient, a încercat să o sluțească. Ținută forțat, tânăra a rămas fără părul lung până la jumătatea spatelui. Individul a tuns-o periuță, spunând că așa nu o să mai fie atrăgătoare. Totul, în fața celor doi copii despre care mama povestește acum cu îngrijorare că nu știe cum le va vindeca aceste traume.

„Într-o zi s-a enervat pe mine că am stat prea mult cu fata în parc și m-a închis în casă. Șapte zile nu am văzut lumina soarelui decât de la geam. Pleca dimineața și încuia ușa, iar eu nu aveam cheie și nici curaj să fac ceva. Nu m-a căutat nimeni și el știa că așa se va întâmpla. Nu îmi mai amintesc de câte ori m-a bătut. În nebunia lui, îmi reproșa că nu am grijă de copii, deși eu doar asta făceam”, a povestit tânăra.

Autoritățile au intervenit în acceași zi

Coșmarul a durat până când femeia și-a făcut curaj și a sunat la Telefonul Copilului Argeș, 0248/983, și le-a spus celor de acolo ce trăiește. Inspectorii au venit în aceeași zi și au dus-o într-un centru pentru a o proteja împreună cu băiatul și cu fata. A fost anunțată și Poliția, iar femeia a obținut și un ordin de protecție de la instanță. Este valabil timp de 6 luni, iar judecătorii au decis că agresorul nu are voie să se apropie nici de cei doi copii. Repre­z entan ț i i Protecției Copi lului spun că anu-al primesc sute de se-sizări la Te-lefonul Co-pilului unde au început să sune atât minori, cât și mame aflate în situații disperate. Numai de la înce­putul acestui an, în Argeș au fost 135 de sesizări la 983, dintre care mai mult de jumătate au fost și confirmate. Numărul îl depășește pe cel al sesizărilor făcute la 112, doar 31 din ianuarie și până acum.

În 5 cazuri, cei de la Protecția Copilului Argeș s-au autosesizat. A fost vorba despre situații citite în presă sau văzute chiar de ei. Oricare dintre dumneavoastră le poate cere ajutorul dacă știe pe cineva într-o situație critică, de la copii de vârste mici lăsați singuri în casă până la copii puși la muncă sau agresați.