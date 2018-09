Teodorovici: Atenţie, ţineţi-vă orătăniile în curte!

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat că despăgubirile în cazul unor situaţii precum pesta porcină africană se vor acorda numai dacă "porcul se ţine în ogradă", adăugând că în alte state europene nu există porci în afara curţilor, aşa cum se întâmplă în România.

"Porcul se ţine în ogradă. Îl ţii în afara ogrăzii, ai un risc. Pe viitor, poate la 1 ianuarie (2019 - n. r.), noi o spunem clar ca şi Guvern, vom mai despăgubi când mai apar astfel de situaţii neplăcute strict ce se conformează prevederilor legale. În afara României, în alte state, nu există porci în afara curţilor. Atenţie, ţineţi-vă orătăniile în curte!", a afirmat Eugen Teodorovici, la un post de televiziune.

Ministrul a subliniat că situaţia va fi similară în cazul inundaţiilor, urmând să fie despăgubiţi doar cei care au avut autorizaţie de construire.

"Pe inundaţii la fel, poate ar trebui să-i despăgubim doar pe cei care au avut autorizaţie de construire. Dacă îţi faci casa tu singur în albia râului şi dă pe dinafară şi îţi ia casa, este corect să plăteşti? (...) Noi am mai alimentat acest fond de rezervă care era la momentul rectificării zero, pentru că am plătit foarte mult pe partea de inundaţii. Am plătit în acest an sume foarte importante pe calamităţi naturale la rectificare (...) Din fondul de rezervă nu poţi să duci în salarii, duci în partea de investiţii, refacerea unor proiecte de infrastructură. 600 de milioane de lei s-au dus numai pe inundaţii, care nu au fost anticipate la începutul anului, când s-a făcut bugetul pe 2018. (...) Trebuie să vedem pe viitor cum evităm astfel de situaţii. (...) Trebuie prevenţie şi banul să nu mai fie dat cu atâta uşurinţă de la bugetul de stat", a susţinut şeful de la Finanţe.

Întrebat când şi cum vor fi despăgubiţi fermierii afectaţi de uciderea animalelor, Teodorovici a menţionat că "nu se ia pur şi simplu porcul din ogradă", ci se depune un dosar în care se constată greutatea.

"Este o procedură pe care cei de la ANSVSA au impus-o. Se depune un dosar, nu se ia pur şi simplu porcul din ogradă, se constată greutatea. (...) Dacă e mai mic de 100 de kilograme, noi plătim la minimum 100 de kilograme la fiecare porc în parte. Dacă e mai mult de 100 de kilograme, se plăteşte la câte kilograme are. Depune o solicitare de despăgubire şi toţi vor primi banii de la ANSVSA. (...) Avem alocat la nivelul rectificării bugetare undeva la 200 de milioane de lei: 160 de milioane de lei de la rectificare şi 40 de milioane de lei realocate între ordonatorii principali de credite. Suma se poate suplimenta pe măsură ce calculele de la ANSVSA şi MADR arată clar că este nevoie de suplimentare, iar banii vor fi asiguraţi", a explicat ministrul.

În cazul fermelor comerciale afectate de PPA, Teodorovici a arătat că se vor acorda despăgubiri pentru tot ceea ce înseamnă sacrificare, "pe capul de porc, pe kilogram şi pentru repopulare".

El a adăugat că banii pentru despăgubiri au început să fie plătiţi fermierilor. Potrivit datelor Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), crescătorii de porci afectaţi de pierderea animalelor din cauza pestei porcine africane (PPA) au primit până în prezent despăgubiri de peste 507.890 lei, însă valoarea dosarelor evaluate depăşeşte 47,6 milioane de lei, adică mai mult de 10 milioane de euro. AGERPRES