Tibi Uşeriu aleargă din nou la Cercul Polar

Ultramaratonistul Tiberiu Uşeriu, participant pentru a doua oară în competiţia canadiană Yukon Arctic Ultra, se află deja în plutonul fruntaş. Românul aleargă în condiţii extreme la Cercul Polar, pentru Via Transilvanica - un traseu de drumeţie de 950 km lungime, care va lega Ardealul de Dunăre şi de Bucovina şi care va promova natura şi multiculturalitatea.

Cine n-a auzit de Tibi Uşeriu? De fiecare dată când se înscrie într-o competiţie arctică, la capătul lumii, ţine o ţară întreagă cu sufletul la gură. Are 45 de ani şi a câştigat de trei ori la rând un alt ultramaraton desfăşurat în zona Cercului Polar, 6633 Arctic Ultra. Prin acţiunile lui, sprijină proiectele Asociaţiei Tăşuleasa Social, care schimbă mentalităţi şi ajută tineri.

Yukon Arctic Ultra este o cursă de 490 km, iar concurenții au la dispoziție 8 zile pentru a ajunge la final. Trag după ei o sanie de 20-30 kg, în care își pun toate cele de trebuinţă: haine, mâncare, apă, sac de dormit şi cort. Anul acesta, s-au înscris în cursă 21 de alergători de anduranţă.

Probleme de sănătate

Pe 30 ianuarie, Uşeriu a luat startul în competiţia la care a participat şi anul trecut, dar pe care a abadonat-o după 100 km, din cauza degerăturilor. În cursa de anul acesta, Tibi a sunat acasă de câteva ori, iar convorbirile pot fi auzite pe pagina de Facebook a Asociaţiei Tăşuleasa Social. S-a plâns de mici probleme de sănătate, cauzate de alimentaţie. A spus că se face tot mai frig, pe măsură ce alergătorii se îndreaptă spre nord, temperaturile pe timp de zi fiind de minus 20°C, iar pe timp de noapte chiar mai scăzute.

Tibi Uşeriu trebuie să aibă mare grijă să nu-i îngheţe extremităţile. După un incident de acum doi ani, când unui sportiv italian i-au degerat membrele şi ulterior i-au fost amputate, regulile au devenit extrem de severe: la cel mai mic semn de degerătură, competitorii sunt scoşi din cursă. În fruntea clasamentului se află un pluton alcătuit din trei atleţi, Tibi fiind printre ei.

Cursă de supravieţuire

După a treia zi de concurs, Tibi Uşeriu a anunţat că temperatura înregistrată noaptea a fost de minus 39°C şi că numai 10 concurenţi din 21 au mai rămas în cursă. Din cauza condiţiilor extreme şi a dificultăţii traseului, competiţia s-a transformat într-una de supravieţuire.

Vântul puternic viscoleşte zăpada, iar stratul de omăt ajunge uneori până la genunchi. Tibi nu are, din păcate, rachete de zăpadă, aşa că se afundă în stratul moale şi alb până la genunchi, înaintarea fiind un adevărat calvar. El a promis însă că nu se lasă, chiar dacă problemele cu stomacul continuă. Din cauza asta, a făcut pauze mai multe decât şi-ar fi dorit.

Ultimele informaţii arată că, după ce a trecut de jumătatea traseului, Tibi Uşeriu a reuşit să-l ajungă din urmă pe concurentul eleveţian şi să treacă pe primul loc. Competiţia se încheie pe 7 februarie.

„Între timp, noi am terminat de amenajat 400 de kilometri, din cei 1000 pe care ni i-am propus, din Via Transilvanica, și anul acesta dorim să mai amenajăm cel puțin încă 300 de kilometri din traseul de drumeție care se întinde de la Putna până la Drobeta Turnu-Severin. Ce frumos ar fi dacă anul ce vine, Tibi va putea alerga pe Via Transilvanica, 1000 km împreună cu noi și mai ales aici, acasă!”

Asociaţia Tăşuleasa Social