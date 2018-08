Tratament pentru 200 de copii insulino-dependenţi, gestionat cu ajutorul inteligenţei artificiale

43694234 - doctor in labcoat measuring blood sugar level of girl with glucometer

Un număr de 200 de copii insulino-dependenţi din Bucureşti şi 28 de judeţe vor beneficia de monitorizare şi tratament prin intermediul unei aplicaţii care foloseşte inteligenţa artificială şi algoritmi.



Potrivit unui comunicat noua aplicaţie este o premieră în domeniul tratamentului diabetului insulino-dependent din România şi face parte dintr-un sistem de telemedicină unic în ţară, care permite renunţarea la testele zilnice prin înţepătură, necesare pentru determinarea glicemiei. Procesul de implementare este supervizat de un medic diabetolog care va urmări optimizarea aplicaţiei. Noul sistem este dezvoltat în cadrul primului Centru de telemedicină în diabetul pediatric din România.



Proiectul care include dezvoltarea aplicaţiei a primit o finanţare din partea Fundaţiei Vodafone România de 414.000 de lei.



Integrarea Inteligenţei Artificiale în tratamentul diabetului insulino-dependent va simplifica şi va creşte performanţa procesului de calculare şi ajustare a dozelor de insulină pentru fiecare pacient, proces continuu ce presupune, pe lângă durere fizică, includerea unei cantităţi foarte mari de date. În prezent, colectarea şi analizarea acestor date revine copiilor aflaţi sub tratament, respectiv părinţilor lor, relevă sursa citată.



Noua aplicaţie a fost lansată printr-un proiect al Asociaţiei Sprijin pentru Diabet, sprijinită de Fundaţia Vodafone România prin programul Connecting for Good, ediţia 2018 - 2019.



Preşedintele Asociaţiei Sprijin pentru Diabet, dr. Mihaela Vlăiculescu, a declarat, conform comunicatului, că speră ca rezultatele obţinute să contribuie la aplicarea pe scară cât mai largă a acestui sistem de monitorizare şi tratament, care să aducă îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru cât mai mulţi pacienţi din întreaga ţară.



De asemenea, directorul Fundaţiei Vodafone România, Angela Galeţa, consideră că utilizarea aplicaţiei va permite ajustarea corectă, informată, personalizată şi sigură a tratamentului insulinic pentru cei 200 de copii şi includerea în acest sistem a unui număr mare de pacienţi.



De la începutul parteneriatului Fundaţiei Vodafone România cu Asociaţia Sprijin pentru Diabet, în iunie 2015, suportul acordat pentru îngrijirea copiilor insulino-dependenţi a inclus achiziţia a peste 140 de sisteme complete de monitorizare a glicemiei şi 20 de pompe de insulină wireless. Valoarea totală a proiectului până în prezent se ridică la peste 2,2 milioane de lei.



Connecting for Good, programul prin care Fundaţia Vodafone România a acordat sprijin Centrului de telemedicină în diabetul pediatric, finanţează proiecte care folosesc tehnologia pentru a îmbunătăţi viaţa oamenilor şi pentru a genera schimbarea în societate. AGERPRES