Umaniștii cer anchetă în cazul fetiței din Baia de Aramă

Cristian POPESCU PIEDONE, președintele Consiliului Național al PARTIDULUI PUTERII UMANISTE (social-liberal), a solicitat într-o notă de protest lansarea unei anchete „pentru tragerea la răspundere a tuturor persoanelor și instituțiilor care se fac vinovate de acest abuz fizic și emoțional asupra unui minor”



„PARTIDUL PUTERII UMANISTE (social-liberal) a urmărit cu stupefacție și profundă îngrijorare acțiunile instituțiilor de forță ale statului român implicate în procesul de adopție al unui copil de numai opt ani din jud. Mehedinți.

Indiferent care dintre părți are dreptate (asistentul maternal sau familia care a adoptat) modul în care a fost pusă în aplicare hotărârea judecătorească este crud, inuman și revoltător.

Considerăm că astfel de acțiuni specifice unor state opresive și totalitare aparțin trecutului întunecat și nu mai sunt în concordanță cu valorile actuale ale umanității. Astăzi am constat, încă o dată, că în relație cu cetățenii săi, statul poate fi abuziv, statul poate corupe, statul poate fi opresiv.

Cum este posibil să încalci atât de brutal drepturile unui copil într-un stat democratic?

Cum este posibilă traumatizarea sufletească și mentală a unui copil pe care tocmai societatea are obligația să îl ocrotească și să îl educe în spiritul iubirii, al încrederii și al respectului pentru oameni și pentru legile care ne guvernează?

Cum este posibil ca un procuror, o FEMEIE, care poate că e mamă, să bruscheze cu asemenea cruzime un copil?

Rămânem fideli principiilor doctrinare ale „UMANISMULUI PRAGMATIC” și considerăm că statul este al oamenilor și nu oamenii ai statului.

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (social-liberal) condamnă ferm comportamentul procurorului de caz pe care îl consideră total disproporționat în raport cu starea de fapt precum și modul în care diverse instituții implicate (spre exemplu Direcția de asistență socială și protecția copilului) au gestionat această situație.

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (social-liberal) solicită o anchetă riguroasă pentru tragerea la răspundere a tuturor persoanelor și instituțiilor care se fac vinovate de acest abuz fizic și emoțional asupra unui minor, astfel încât niciodată, niciun copil să nu mai treacă prin clipele de groază pe care le-a trăit Sorina, fetița din Baia de Aramă,” se precizează în comunicatul de presă emis de partid.