Un deceniu de la naşterea campaniei „Donează sânge!Fii erou!” Studenţii medicinişti redeschid porţile către o nouă şansă la viaţă

Anual, doar 2% din populația României donează sânge, un procent infim raportat la necesităţile stringente ale unui pacient. Aceasta este realitatea cu care România încă se confruntă din cauza lipsei de donatori, ignorând faptul că, în orice clipă, fiecare dintre noi am putea deveni pacienţi sau aparţinătorii unui pacient. În fiecare zi, la nivel naţional este nevoie de minim 1.000 litri de sânge, iar 450 ml de sânge donat ar putea salva trei vieți.

În acest context, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din București, prin Societatea Studenților în Medicină din București, redeschide porţile campaniei, bianuale, „Donează sânge!Fii Erou!”, luni, 19 noiembrie, 2018.

Campania își propune să contribuie la susținerea și încurajarea acțiunilor de donare benevolă de sânge, dând astfel continuitate campaniei, demarată în urmă cu 10 ani, „Donează sânge!Fii Erou!”. Ultimele statistici privind procentul donatorilor de sânge la nivel național (1,7% din populația României, comparativ cu cca 70% - Austria sau cca 55% - Franța) reprezintă un semnal de alarmă cu privire la nevoia pregnantă și permanentă de sânge și de preparate sanguine Astfel, pentru a încuraja conceptul de donare de sânge benevolă, ca simplu gest de sprijin adus sistemului național de sănătate și de solidaritate și inițiativă cetățenească față de pacienții aflați în situații de criză, studenţii medicinişti bucureşteni redeschid această amplă acţiune umanitară. Ediția de toamnă a acestui an a campaniei ,,Donează sânge! Fii erou!” va avea loc în perioada 19-23 noiembrie 2018, în cadrul Palatului Facultăţii de Medicină din cadrul UMF „Carol Davila” și la Centrul de Transfuzie Sanguină București.

„Credem cu tărie că bucureștenii dau dovadă de bunăvoință de fiecare dată când în spitale există deficit de sânge, iar creșterea numărului de donatori de la o ediție la alta demonstrează acest lucru. Din păcate, deficitul este permanent, iar nevoia de donatori este constantă. În această ediție continuăm să punem accentul pe responsabilizarea și informarea societății astfel încât actul donării să devină un gest fidel. Donarea de sânge este benefică pentru organismul donatorului și salvatoare pentru primitor. Pentru că ne dorim ca fiecare dintre dumneavoastră să donați informat, echipa de organizare a proiectului vă poate răspunde întrebărilor legate de actul donării de sânge adresate paginii de Facebook Donează sânge! Fii erou!” susţin Cristiana Voicu și Delia-Irina Vasile, studente anul V la Facultatea de Medicină a UMF „Carol Davila” din Bucureşti și coordonatoarele proiectului „Donează sânge! Fii erou!”.

CRITERII DE ELIGIBILITATE DONATORI

entru a putea deveni donator de sânge, trebuie să îndeplineşti următoarele condiţii:

Să fii cetăţean român cu domiciliul în România sau cetăţean al Uniunii Europene cu reşedinţa în România;

Să ai între 18 și 60 ani;

Să ai greutatea cuprinsă în intervalul 50 – 100 kg femeile şi 60 – 120 kg bărbaţii;

Tensiunea arterială sistolică să fie între 10 şi 18mmH;

Să nu fi suferit intervenţii chirurgicale în ultimele luni;

Femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie (1 an și jumătate după naștere) sau în perioada menstruală (± 5 zile);

Să nu fi consumat băuturi alcoolice cu cel puţin 72 de ore înaintea donării;

Să nu ai/să nu fi avut următoarele: afecţiuni cardiovasculare, ale sistemului nervos central, tendinţa patologică la sângerare, afecţiuni ale tractului gastrointestinal, afecţiuni ale tractului genitourinar, hematologice, renale, metabolice şi endocrine, ale sistemului respirator, dermatologice, reumatologice şi imunologice, alergii, intervenţii chirurigicale, boli profesionale, infecţioase şi parazitare, afecţiuni maligne şi encefalopatie spongiforma transmisibilă;

Oricine este considerat eligibil pentru a dona sânge și nu a donat în ultimele 2 luni o poate face în cele două locații puse la dispoziție între 19 și 23 noiembrie: Holul de Onoare al Facultății de Medicină, Bd. Eroii Sanitari, nr. 8 (8:30-13:30) sau la Centrul de Transfuzie Sanguină, Str. Constantin Caracaș, nr. 2 (7:30-13:30).

Date despre campanie

Campania ,,Donează sânge! Fii erou!”, înființată în 2008 de către Societatea Studenților în Medicină din București şi extinsă în prezent la nivel naţional, își propune cu fiecare ediție să combată deficitul major al donatorilor de sânge din țară. Unind forțele a peste 1000 de mediciniști bucureșteni şi cu sprijinul personalului medical de la Centrul de Transfuzie Sanguină București și Spitalul Universitar de Urgență SSM îşi propune să educe societatea în privinţa donării de sânge. Necesitatea unităților transfuzabile este constantă şi sub deviza “Nevoia este constantă! Recunoștința este instantă!”, campania SSMB a reuşit, într-un deceniu de activitate, să atragă ,de la an la an, un număr tot mai mare de donatori.

Ultima ediţie a proiectului, desfăşurată în 23-27 aprilie 2018 a avut impact asupra populației, prin recoltarea, în doar cinci zile, a 1.461 de unităţi transfuzabile. 559 de donatori de sânge au trecut pragul Facultății de Medicină, iar la Centrul de Transfuzie Sanguină București (partener al UMF „Carol Davila” în această campanie) s-au prezentat 902 donatori, totalizând astfel 1.461 de pungi de sânge transfuzabil recoltate.