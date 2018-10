Un medic din Craiova a identificat 43 de doctori decedaţi în timpul gărzilor

Ingram Publishing/Getty Images/Ingram Publishing Close-up of surgeon with scrubs and mask. Close-up of surgeon with scrubs and mask.

Medicul Livia Davidescu din Craiova a identificat, cu ajutorul colegilor din ţară, 43 de doctori care au decedat prematur, în gărzi sau după ele, în timpul serviciului sau imediat după şi face apel la medicii-parlamentari să susţină legislativ recunoaşterea orelor de gardă ca vechime în muncă.



Lista a fost realizată prin intermediul reţelelor de socializare şi a fost postată, marţi, pe pagina de Facebook a dr. Livia Davidescu, medic primar oftalmolog la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Craiova, care a declarat pentru AGERPRES că a pornit în acest demers după ce a aflat de cazul Cosanei Claiciu, medic cardiolog la Spitalul Clinic Judeţean Arad, care a decedat la 44 de ani în timpul unei gărzi.



"Am văzut că astfel de cazuri apar tot mai des în rândul medicilor: în luna martie a decedat un medic de 38 de ani de la Spitalul "Sf. Ioan" din Bucureşti, unde era medic de gardă la ATI. A fost găsit decedat în camera de gardă, la ora 7,00, la schimbul de gardă. Un alt medic a decedat acum vreo două luni: era pediatru, avea 70 de ani şi făcea gărzi în Lipova, unde este deficit de medici. Deci în şapte luni avem trei decese. Mor medici în gardă. Este un semnal de alarmă pe care ministrul sănătăţii trebuie să îl ia în considerare, pentru că ceva se întâmplă şi trebuie luate măsuri", a declarat Livia Davidescu pentru AGERPRES.



Medicul susţine că este nevoie de o iniţiativă legislativă care să vizeze considerarea gărzilor ca vechime în muncă. "Paradoxul este că noi, medicii, într-o viaţă putem avea mii de zile de gardă iar acestea nu se iau în calcul ca vechime în muncă. Şi atunci, un medic se pensionează la 65 de ani, fie că a făcut gărzi, fie că nu a făcut, ceea ce este o diferenţă imensă în ceea ce priveşte uzura fizică, morală, riscuri etc.", a mai spus dr. Davidescu.



Pe pagina de Facebook, pe care postează cu numele Livia David, medicul craiovean a scris că ar dori ca lista celor 43 de medici decedaţi să nu fie privită doar din perspectivă statistică, doar ca nişte numere înşiruite pe hârtie, pentru că fiecare dintre aceşti medici are povestea sa.



"Fiecare are povestea sa, una care ar merita cu prisosinţă să fie menţionată. Fiecare poveste în parte mi-a atins inima, la propriu şi vă împărtăşesc doar câteva. E povestea chirurgului care, după gardă, în sala de operaţie, făcându-i-se rău, a preferat să continue până a terminat ceea ce începuse. Colegii s-au oferit să îl ajute, să termine ei, dar i-a refuzat. După ultimul fir a cerut să fie dus la SMURD pentru că a făcut infarct, dar a fost prea târziu. E povestea cardiologului cu diabet şi probleme cardiace care făcea peste 10 gărzi pe lună şi pentru care nu s-a găsit un elicopter SMURD, pentru că toate erau ocupate. Toate sunt destine frânte înainte de vreme: unul a lăsat în urmă trei copii mici, altul a trecut în lumea celor drepţi cu doar o lună înaintea cununiei unicului copil. Sunt poveşti de viaţă şi, din păcate, de moarte, absolut reale. Merită tot respectul şi compasiunea noastră şi mai ales, impun luarea unor măsuri reale care să oprească această avalanşă a morţilor subite în rândul medicilor", a scris Livia Davidescu pe Facebook.



Medicul din Craiova le cere parlamentarilor să ia notă de această realitate şi de lista realizată şi face apel la medicii-parlamentari să iniţieze şi să susţină proiectul de lege ce vizează recunoaşterea orelor de gardă ca vechime în muncă.



"Noi suntem cei ce plătim uneori cu viaţa şi întotdeauna cu sănătatea preţul acestor gărzi! Şi conform actualei legislaţii, ele nu constituie timp de muncă ce contează ca vechime în muncă! Domnule senator Adrian Wiener, ultima dintre colegele decedate în gardă, la numai 44 de ani, e din Arad! Faceţi ca moartea ei să nu fie fără rost. Domnule deputat Corneliu Florin Buicu, sunteţi preşedintele Comisiei de Sănătate, sprijiniţi-ne, vă rugăm, demersul!", mai scrie Davidescu, care a postat şi lista medicilor decedaţi.