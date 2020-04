Un medic militar de la Spitalul Județean din Suceava s-a infectat cu coronavirus

Budapest, 2020. m

Medicul militar Mihai Mărginean, detașat la Spitalul din Suceava, s-a infectat cu coronavirus și a fost internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca.

„Căpitanul medic anestezist de 34 de ani a fost adus sâmbătă la Cluj-Napoca de la Suceava și a fost internat la Spitalul de Boli Infecțioase. Se vede cât este de contagios acest virus, dacă până și un medic militar s-a infectat, deși era bine protejat. El a lucrat la secția de ATI la spitalul din Suceava”, au spus surse medicale.

Acesta nu are simptome severe.

„Pacientul se prezintă clinic fără acuze, afebril. Diagnosticul este infecție COVID-19 formă medie, pneumonie fără criterii de severitate”, au adăugat sursele medicale.

Mihai Mărginean a povestit, pe Facebook, după ce a ajuns în secția ATI a Spitalului din Suceava, că medicii și pacienții de acolo sunt eroi.

„Medicii de aici, din Suceava, nu ştiu când se termină. Eu am venit, încerc să fac tot ce pot, încerc să îi ajut, dar ştiu că peste un număr de zile, peste un număr de kilometri mă voi opri şi voi pleca. Ei nu ştiu, au 40 de ture. Din punctul meu de vedere, oamenii ăştia sunt eroi. Apoi, îţi mai spun eu cine sunt eroi. Haideţi să ne imaginăm puţin cum se vede terapia intensivă prin ochii unui pacient. Un om care stă în pat cu masca de oxigen şi peste masca de oxigen cu o mască chirurgicală. Simte că nu are aer, ba e cald, ba e frig, poate îi e foame, nu are aer nici măcar să mănânce, nu poate să îşi dea jos masca de oxigen. Şi în jurul lui se plimbă oameni îmbrăcaţi în combinezoane albe, fără faţă, cu nişte ochi aburiţi, cu nişte viziere şi nu are cum să fie decât o imagine absolut înspăimântătoare. Şi aceşti oameni, din puctul meu de vedere, sunt eroi”, spunea Mihai Mărginean, medic militar ATI detaşat la Suceava.

El a explicat despre medicii militari de la Suceava că sunt implicați și că suferă alături de toți pacienții.

„Oamenii aceştia, care puteau să stea acasă şi să se uite la televizor cu familiile lor cum se întâmplă tot ce se întâmplă la Suceava, au fost chemaţi aici. Puteau să refuze, sunt convins de asta, dar nu au făcut-o. Nu i-am cunoscut dinainte, acum i-am văzut prima dată, ne-am întâlnit la primul briefing, când am ajuns aici. Mi s-a părut că pun problema foarte corect, mi s-au părut nişte oameni foarte implicaţi şi care suferă alături de toţi cei care suferă aici”, a mai povestit Mihai Mărginean.

Mediafax