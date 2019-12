Un nevăzător român ajunge pe masivul Kilimanjaro

Alex gâfâie, ştie că mai are de făcut câţiva paşi prin aerul subţire, aşa că se ţine strâns de rucsacul tovarăşului său de escaladă. „Ai ajuns pe vârf”, îl aude. Băiatul de 20 de ani frământă între degetele înmănuşate tricolorul. Nu poate vedea zăpezile de pe Kilimanjaro, dar visul lui e aici, acum, la fel de real ca văzduhul rece care îi inundă plămânii. El, Alex, e primul nevăzător român care-a ajuns pe Acoperişul Africii.

Unii visează să-şi ia maşină, alţii vor să facă shopping în Dubai. Visul lui Alex Benchea este să urce pe marile vârfuri ale lumii. Tânărul de 20 de ani s-a născut fără lumina ochilor. Mai are un frate geamăn, care vede, şi alţi trei fraţi şi o soră. Şi-a petrecut copilăria în Adjudeni, judeţul Neamţ - şi, mărturiseşte el, pe-atunci nu stătea prea mult în casă. Bătea coclaurile, ori se juca cu alţii de vârsta lui pe malul Siretului. Mai târziu, adolescent fiind, parcurgea zilnic, pe jos, cei 35 de kilometri care îl despărţeau de liceul de filologie din Târgu Frumos. Acum este student la Geografie, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Pasionat de sport şi călătorii, a început să practice escalada, şi a fost inclus în Lotul Naţional de Paraclimbing. Antrenamentele la centrul Climb Again din Bucureşti, care are programe speciale pentru copiii şi tinerii cu dizabilităţi, l-au pregătit pentru performanţă.

Pe repede-nainte

Acum o lună, Alex şi-a anunţat prietenii şi antrenorii că gata, e hotărât să urce pe Kilimanjaro. Imediat s-au organizat acţiuni de strângere de fonduri, şi, printr-un miracol, s-a strâns minimul necesar pentru călătoria visată. Ghidul montan internațional Cosmin Andron s-a oferit să-l însoţească pe tânărul nevăzător. Totul a fost organizat pe repede-nainte, astfel că pe 10 decembrie, într-o zi de marţi fără ceasuri rele, Alex şi tovarăşul său de ascensiune au pornit la drum, gata să ia în piept cei 5.895 de metri care îi mai separau de vis.

Alpinistul cu ochi albi

Aventura a durat 7 zile, din care una dedicată aclimatizării. Alex și Cosmin au mâncat și au dormit în refugiile de altitudine. Pe potecile prăfoase, Cosmin mergea în faţă şi anunţa obstacolele, iar Alex îl urma, ţinându-l de rucsac. Duminică, 15 decembrie, la ora 7.10, au ajuns pe cel mai înalt vârf din Africa. „Această expediție este un vis devenit realitate. Am știut că voi ajunge sus pentru că pentru mine și echipa cu care mă antrenez nu există nu pot”, declara ulterior alpinistul cu ochii albi, aşa cum i se mai spune. „Așa am crescut, și mă înconjur doar de oameni de la care am mereu ceva de învățat, pentru că și eu, la rândul meu, vreau să inspir copii și tineri cu deficienție de vedere.” Alex plănuieşte la anul să urce pe Mont Blanc, însoțit tot de Cosmin.

Un model pentru ceilalţi

Puştii din şcolile speciale îl cunosc pe Alex, fiindcă s-au întâlnit cu el acum un an, la Festivalul Climb Again - Puternici Împreună. Trebuie spus că Asociaţia Climb Again, care administrează centrul de antrenament din Capitală, face lucruri fantastice pentru micuţi, fie ei nevăzători, autişti sau cu deficienţe de auz. Prin escaladă, îi ajută să-şi călească voinţa, să-şi depăşească limitele, să-şi clădească un vis. De la înfiinţare până în prezent, asociaţia a interacționat cu peste 1.500 de copii. „Vă dați seama, Alex este un model pentru ei, acum, este dovada că orice este posibil”, spune Claudiu Miu, antrenorul Lotului Naţional de Paraclimbing. „Practic, reușita lui Alex Benchea poate să fie acel mic impuls de care au nevoie copiii pentru a veni la sală, pentru a face sport, pentru a ieși din casă”.

„Vreau să schimbăm statistica, vreau ca reuşita mea să inspire și să motiveze”.

Alex Benchea, alpinist nevăzător